Moto2-Pilot Cortese holt Top-10-Ergebnis

Sonntag, 09.04.2017

Damit holte er genau wie sein elftplatzierter Teamkollege Marcel Schrötter (Vilgertshofen/beide Suter) die ersten WM-Punkte in diesem Jahr.

"Vielleicht wäre mehr drin gewesen. Das komplette Gefühl fehlt noch", sagte Cortese bei Eurosport 2, freute sich aber über die Fortschritte: "Das erste Rennen war eine Katastrophe. Im Großen und Ganzen war es versöhnlich."

Erlebe Motiorsport Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Wie beim Auftakt in Doha/Katar, wo die beiden Deutschen ohne WM-Punkte geblieben waren, ging der Sieg an den Italiener Franco Morbidelli (Kalex). Dahinter kamen in Termas de Río Hondo Miguel Oliveira aus Portugal (KTM) und Tom Lüthi aus der Schweiz (Kalex) ins Ziel. Für Morbidelli war es der zweite Grand-Prix-Sieg.

Cortese, Moto3-Champion von 2012, war beim ersten WM-Lauf des Jahres 22. geworden, Schrötter hatte den 16. Platz belegt.

Die Moto2 im Überblick