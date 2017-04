Moto3-Pilot Öttl in Austin in den Top 10

Sonntag, 23.04.2017

Der Sieg in den USA ging an den italienischen Honda-Piloten Romano Fenati, der seinen insgesamt achten Erfolg in der Moto3 vor den Markenkollegen Jorge Martin (Spanien) und Fabio Di Giannantonio (Italien) perfekt machte. Der am Wochenende zuvor überlegene Pole-Setter Aron Canet (Spanien/Honda) patzte in Führung liegend und vergab durch einen Sturz alle Siegchancen.

Der dritte WM-Lauf war nach einem Sturz des Japaners Kaito Toba (Honda) mit Roter Flagge zwischenzeitlich unterbrochen worden. Nach dem Neustart wurden nur noch zwölf Runden absolviert.

Alles zum Motorsport