Folger beim letzten MotoGP-Test Achter

Montag, 13.03.2017

"Wir sind mit den Ergebnissen dieses Tests natürlich hochzufrieden", sagte der 23-Jährige aus Mühldorf: "Wir haben von A bis Z alles durchprobiert und abgearbeitet, was wir uns vorgenommen hatten. Am Ende haben wir jeden Punkt erfolgreich gemeistert."

Yamaha-Pilot Folger ist nach dem Abschied von Stefan Bradl (Zahling) in die Superbike-WM der einzige Deutsche im MotoGP-Feld. Der Fahrer des französischen Teams Tech3-Yamaha hatte beim Test in der Endabrechnung 0,477 Sekunden Rückstand auf den Spanier Maverick Vinales (Yamaha), der am gesamten Wochenende dominierte.

