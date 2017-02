Bradl bei Superbike-Debüt in den Punkten

Samstag, 25.02.2017

Bradl, der nach fünf Jahren in der Königsklasse MotoGP in die WM für seriennahe Maschinen gewechselt ist, hat schon am Sonntag (05.00 Uhr MEZ) beim zweiten Rennen auf der ersten von insgesamt 13 Stationen die Chance, sich zu verbessern.

Erfolgreicher als der Moto2-Champion von 2011 war der zweite deutsche Fahrer im Feld. Der 22-jährige Markus Reiterberger (Obing/BMW) belegte beim Auftakt der 30. Superbike-Saison den zwölften Rang. Beim britischen Dreifachsieg setzte sich Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) vor Chaz Davies (Ducati) und Tom Sykes (Kawasaki) durch.

