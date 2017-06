DTM: Di Resta und Glock überraschen in Ungarn

Samstag, 17.06.2017

Dritter wurde Bruno Spengler (Kanada/BMW).

"Ich bin richtig glücklich, das hätten wir nie erwartet", sagte Glock, der in Ungarn vor neun Jahren sein erstes Podium in der Formel 1 eingefahren hatte: "Für mich fühlt sich das an, als würde ich nach Hause kommen. Für mich läuft es hier eigentlich immer."

Di Resta und Glock waren von den Plätzen 13 und 14 gestartet. Dritter wurde am Ende der Kanadier Bruno Spengler im BMW - beim Start nur auf Position 17.

Favoriten Green und Auer enttäuschen

Zur großen Enttäuschung wurde das fünfte Saisonrennen indes für die Titelkandidaten: Der Meisterschaftszweite Jamie Green (England), von Rang zwei gestartet, wurde im Audi nur Siebter. Gesamtspitzenreiter Lucas Auer (Österreich) im Mercedes verpasste nach einem unglücklichen Rennen als 13. die Punkteränge.

Vor allem Audi hatte sich vor dem Rennen viel mehr erwartet. Die Ingolstädter waren von den ersten fünf Startplätzen ins Rennen gegangen, hatten dann aber Pech mit einer frühen Safety-Car-Phase, die einzig di Resta, Glock und Spengler in die Karten spielte.

In der Gesamtwertung liegt weiter Auer (69) vor Green (61), Dritter ist Ex-Meister Mike Rockenfeller (Neuwied/53), der als bester Audi-Mann den vierten Rang belegte.

