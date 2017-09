Formel 3: Günthers Titelhoffnungen schwinden

HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 1 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 1 Premiership Northampton -

Bath HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 2 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 2 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Halbfinale Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 1 -

Session 2 Premiership Newcastle -

Saracens HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Finale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 3 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 3 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 1 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Finale Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 Premiership Gloucester -

Worcester

Maximilian Günther hat im Kampf um seinen ersten Titel in der Formel-3-Europameisterschaft nur noch Außenseiterchancen. Der 20-Jährige vom Prema Powerteam verpasste beim Heimspiel am Nürburgring zunächst mit den Plätzen 13 und 12 die Punkte, wurde auch im abschließenden Rennen nur Siebter und fiel damit weit hinter seinen Rivalen Lando Norris (17/Carlin) zurück.

Maximilian Günther hat im Kampf um seinen ersten Titel in der Formel-3-Europameisterschaft nur noch Außenseiterchancen. Der 20-Jährige vom Prema Powerteam verpasste beim Heimspiel am Nürburgring zunächst mit den Plätzen 13 und 12 die Punkte, wurde auch im abschließenden Rennen nur Siebter und fiel damit weit hinter seinen Rivalen Lando Norris (17/Carlin) zurück.

Das britische Ausnahmetalent feierte in der Eifel zwei Siege und einen zweiten Platz und führt in der Gesamtwertung nun schon mit 73 Zählern Vorsprung auf Günther (381:308). Günthers Prema-Teamkollege Mick Schumacher (18) fuhr am Wochenende nur einmal in die Punkte, der Rookie wurde zum Auftakt am Samstag Achter. Der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher ist in der Gesamtwertung mit 83 Punkten Elfter.

Nach großen Problemen in den verregneten Qualifying-Sessions waren vor allem die Rennen zwei und drei für Günther schon vor dem Start beinahe verloren: Am Sonntag startete er jeweils aus dem hinteren Feld und konnte nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Günthers letzter Sieg vor zehn Wochen

Der letzte Sieg für Günther, der seine dritte Saison in der Formel 3 absolviert und die Formel 1 anpeilt, liegt nun bereits zehn Wochen zurück. Schon bei sieben Rennen in Serie punktete er schlechter als Lando Norris. Der britische Rookie ist Vertragspilot des Formel-1-Traditionsrennstalls McLaren und beeindruckte zuletzt sogar im Rahmen der offiziellen Tests auf dem Hungaroring in einem aktuellen Boliden der Königsklasse.

In den kommenden Wochen macht die Formel 3 in Spielberg/Österreich (23./24. September) und zum Finale auf dem Hockenheimring (14./15. Oktober) Station. Günther ist in den verbleibenden sechs Rennen auf mehrere Ausfälle oder große Fehler von Norris angewiesen.