Formel 4: Juri Vips holt den Meistertitel

Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Tag 1 Premiership Live Exeter -

Wasps Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Pro14 Leinster -

Edinburgh Premiership Worcester -

Saracens ACB Barcelona Lassa -

Saski-Baskonia Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 Premiership Wasps -

Bath Rugby World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 1 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro

Der Este Juri Vips hat beim Saisonfinale der ADAC Formel 4 seinen minimalen Vorsprung erfolgreich verteidigt und sich den Meistertitel gesichert. Im 21. und letzten Saisonrennen auf dem Hockenheimring wurde Vips am Sonntag Dritter, das genügte, um die Verfolger Marcus Armstrong (Neuseeland) und Felipe Drugovich (Brasilien) auf Distanz zu halten.

Am Ende lag Vips 4,5 Punkte vor Armstrong und neun vor Drugovich. Die beiden Piloten des Prema Powerteams hatten großen Anteil daran, dass ihr italienischer Rennstall letztlich auch den Sieg in der Teamwertung holte. Bester Deutscher in der Gesamtwertung war der Bochumer Lirim Zendeli als Vierter. Sein Rückstand auf Vips betrug jedoch bereits 81,5 Punkte.

Den Sieg im letzten Saisonrennen sicherte sich der Russe Artem Petrow vor Armstrong und Vips. Drugovich wurde Fünfter. Alle drei Piloten waren mit Meisterschaftschancen ins letzte Saisonrennen gegangen.