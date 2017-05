Rossi bangt wegen Brustschmerzen um Start

Mittwoch, 31.05.2017

Rossi, neunmaliger Motorrad-Weltmeister, hatte sich in der vergangenen Woche bei einem Sturz beim Training in Mondavio nahe Pesaro Verletzungen im Brustbereich sowie an Leber und Niere zugezogen. Das Krankenhaus in Rimini durfte "Doctor" Rossi nach Routine-Untersuchungen nach nur einem Tag wieder verlassen.

Laut Gazzetta ist das Yamaha-Werksteam verärgert, weil Rossi mit der Motocross-Maschine auf einer Strecke unterwegs war, die nicht den Absprachen entsprach. Rossi ist vor dem Großen Preis von Italien WM-Dritter.

