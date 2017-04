Mick Schumacher holt Startplatz zwölf

Donnerstag, 13.04.2017

Damit wird Schumacher junior, im vergangenen Jahr Vizemeister der italienischen und der ADAC Formel 4, das erste Formel-3-Rennen seiner Karriere am Karfreitag (16.55 Uhr MESZ) aus der sechsten Startreihe in Angriff nehmen. Im Laufe des Osterwochenendes folgen am Samstag (12.00 Uhr) und Sonntag (10.00 Uhr/alle n-tv) noch zwei weitere Rennen, die allesamt über 33 Minuten und eine zusätzliche Runde ausgetragen werden.

Schumacher möchte die ersten Einheiten und Rennen in der Formel-3-Europameisterschaft nutzen, um sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Mit Spitzenplatzierungen gleich zu Beginn rechnet er ausdrücklich nicht.

Mehr Wert als auf das Gesamtklassement legt der 18-Jährige, der für das italienische Prema Powerteam fährt, auf die Rookie-Wertung. Allerdings musste er in dieser Kategorie im Qualifying drei von vier Konkurrenten den Vortritt lassen. Unter anderem Norris und auch ADAC-Formel-4-Meister Joey Mawson (Australien) als Neunter landeten vor Schumacher.

