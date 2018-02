Leichtathletik: Sprinter Christian Coleman mit Hallenweltrekord über 60 Meter in Albuquerque

Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 NHL Wild @ Islanders NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 3 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Viertelfinale Six Nations Frankreich -

Italien NBA Timberwolves @ Rockets Six Nations Irland -

Wales Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Six Nations Schottland -

England Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale King Of Kings King of Kings 54 Pro14 Scarlets -

Ulster NBA Magic @ 76ers World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings Premiership London Irish -

Worcester Premiership Saracens -

Leicester Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers Premier League Darts Premier League: Exeter Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale NBA Lakers @ Heat UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinals Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale

US-Sprinter Christian Coleman hat seine beeindruckende Frühform untermauert und einen Hallenweltrekord über 60 m aufgestellt.

Der WM-Silbermedaillengewinner über 100 m lief bei den US-Meisterschaften in Albuquerque/New Mexiko 6,34 Sekunden und unterbot damit die bisherige Bestzeit seines Landsmanns Maurice Greene um fünf Hundertstelsekunden. Der zweimalige Olympiasieger Greene war 1998 in Madrid und 2001 in Atlanta/Georgia 6,39 Sekunden gelaufen.

Coleman hatte Greenes Zeit bereits Ende Januar gebrochen (6,37). Der Rekord wurde jedoch nicht offiziell anerkannt, da bei dem Meeting in Clemson/South Carolina keine elektronischen Startblöcke verwendet worden waren. Colemans Bestleistung über 100 m (9,82) war 2017 die Weltjahresbestzeit.