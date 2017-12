Leichtathletik: Duell Krause gegen Klosterhalfen beim Silvesterlauf in Trier

William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 13 -

Beim 28. Silvesterlauf in Trier kommt es zum Duell zwischen Gesa Felicitas Krause (25) und Leichtathletik-Shootingstar Konstanze Klosterhalfen (20). Die beiden Top-Läuferinnen treffen über die fünf Kilometer erstmals in ihrer Karriere aufeinander. "Ich will in Trier auf jeden Fall Spaß haben", sagte Vorjahressiegerin Klosterhalfen, die Leverkusenerin gilt zum Jahresabschluss erneut als Favoritin.



Krause, die gerade erst ein Höhentrainingslager absolviert hat, bestreitet in Trier ihren ersten Wettkampf des Winters. "Ich freue mich, endlich wieder an der Startlinie zu stehen", sagte die Europameisterin über 3000 m Hindernis, die im kommenden Sommer ihren Titel bei der Heim-EM verteidigen will: "Alle Anstrengungen dienen Berlin."

Bei den Männern (acht Kilometer) stellen sich unter anderem der Wattenscheider Hendrik Pfeiffer, Gewinner des Köln Marathons, und Olympiateilnehmer Philipp Pflieger (Regensburg) der starken internationalen Konkurrenz.