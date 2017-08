Der "Teufel" zerstört das Happy End

Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 National Rugby League Broncos -

Ausgerechnet sein letztes großes Rennen ging verloren. Doch Usain Bolt trug die Niederlage gegen seinen umstrittenen Rivalen Justin Gatlin mit Fassung und sieht sich weiter als den Größten an.

Als wäre alles wie immer gewesen, hielt Usain Bolt noch einmal Hof. Der Superstar zeigte seinen berühmten Blitz, die Fans grölten, "Usain Bolt, Usain Bolt"-Rufe hallten durch die Arena, Bolt posierte grinsend für Selfies mit seinen Anhängern, sprang in ihre Arme, er kniete auf der Ziellinie nieder und küsste sie.

Bolt wurde gefeiert wie der Sieger. So, als wäre alles wie immer gewesen - dabei passierte das bisher Unvorstellbare. "Ich habe alles gegeben, was ich hatte - aber es hat nicht gereicht", sagte Bolt.

Der Unschlagbare war tatsächlich geschlagen, nach 9,95 Sekunden blieb dem Jamaikaner am Samstagabend nur WM-Bronze über 100 m in seinem letzten ganz großen Rennen. Ausgerechnet sein alter Rivale Justin Gatlin, zwei Mal überführter Dopingsünder, der Bad Boy der Leichtathletik, holte Gold in 9,92 Sekunden.

Die große Show gehört erneut Bolt

"Er hat es verdient", sagte Bolt, der die Niederlage überraschend gelassen hinnahm - der 30-Jährige hatte wohl schon damit gerechnet, dass der Abend kein Märchen für ihn bereithalten würde. "Ich denke, ich habe gegen einen großartigen Wettkämpfer verloren und gegen einen Jungen, der nach oben drängt. Ich bedaure nichts", sagte Bolt. Silber sicherte sich Youngster Christian Coleman (9,94/USA).

Doch die große Show gehörte trotzdem dem Schlaks aus dem Dörfchen Sherwood Content auf Jamaika, alle im Stadion wussten, dass dies ein spezieller Moment war. Elf WM-Titel hatte Bolt bis dahin gewonnen, acht Mal wurde er Olympiasieger.

Mit seinem vierten WM-Gold über 100 m wollte sich König Bolt eigentlich in die Sprint-Rente verabschieden - es hat nicht sollen sein.

Usain Bolt: Highlights und Meilensteine seiner Karriere © getty 1/25 Usain Bolt muss sich bei seinem letzten 100-Meter-Rennen bei der WM in London von Justin Gatlin geschlagen geben. Eine unfassbare Karriere geht zu Ende. Wir haben noch einmal auf die Highlights und Meilensteine des Jamaikaners zurückgeblickt © getty 2/25 19. Juli 2002, Kingston, Junioren-WM: Wer nicht gerade Jamaikaner oder ein Leichtathletik-Nerd ist, rätselt: Wer ist dieser schlaksige Bengel, der sich da im Nationalstadion keck der durch die Bank drei Jahre älteren Konkurrenz entgegenstellt? © getty 3/25 20,61 Sekunden später ist die Welt schlauer. Gestatten, Usain Bolt! Im Alter von 15 Jahren und 322 Tagen wird er über 200 m zum bis dahin jüngsten Junioren-Weltmeister. Unfassbares Talent hat der Knabe © getty 4/25 11. August 2005, Helsinki, WM: Bei seiner Olympia-Premiere scheitert er 2004 in Athen im Vorlauf über 200 m. Ein Jahr später erreicht Bolt bei seiner ersten WM das Finale über die halbe Stadionrunde, verletzt sich aber und humpelt als Letzter ins Ziel © getty 5/25 30. August 2007, Osaka, WM: Zwei Jahre nach dem bitteren Finale von Helsinki ist Bolt weiter gereift. Nach wie vor lässt ihn Trainer Glen Mills aber fast ausschließlich die 200 m laufen - zu unfertig erscheint ihm Bolts Laufstil für die 100 © getty 6/25 In Osaka sprintet er in 19,91 Sekunden hinter Tyson Gay (19,76) zu Silber. Es soll bis London 2017 Bolts einzige Niederlage in einem großen Finale bleiben - das Fehlstart-Drama von Daegu vier Jahre später einmal ausgeklammert © getty 7/25 31. Mai 2008, New York, Grand-Prix-Meeting: Glen Mills hat ein Einsehen und lässt seinen Schützling auf die 100 m los. Vier Rennen benötigt Bolt, dann ist er in Nummer fünf reif für den Weltrekord © getty 8/25 In New York City bleibt Bolt in 9,72 Sekunden zwei Hundertstel unter der Marke seines Landsmannes Asafa Powell. Der zweitplatzierte Weltmeister Tyson Gay staunt Bauklötze: "Es sah für mich so aus, als seien seine Knie auf meiner Kopfhöhe." © getty 9/25 16. August 2008, Peking, Olympische Spiele: Das 100-m-Finale ist das Rennen, das Bolt zur Legende macht: Wie er dem Feld voranfliegt, schon zehn Meter vor der Ziellinie jubelnd entschleunigt und am Ende in 9,69 Sekunden dennoch ein Weltrekord steht © getty 10/25 Es ist die Geburt eines Außerirdischen, der vier Tage später über 200 m in 19,30 Sekunden auch der zwölf Jahre alten Fabel-Marke von Michael Johnson den Garaus macht © getty 11/25 16. August 2009, Berlin, Weltmeisterschaften: Auf dem Höhepunkt seines Schaffens lacht Bolt all jenen ins Gesicht, die ihm mit menschlichen Grenzen kommen © getty 12/25 Dass jemand aus Fleisch und Blut jemals die 100 m in 9,58 Sekunden sprinten könnte, liegt bis zu jenem Sommerabend in Berlin außerhalb jeder Vorstellungskraft © getty 13/25 Dass Bolt 96 Stunden später auch über 200 m in 19,19 Sekunden alle Dimensionen sprengen wird, ist fast schon folgerichtig. Einen Tag vor seinem 22. Geburtstag ist er der Allergrößte © getty 14/25 Was er nicht ahnt: Seinem damaligen Leistungsniveau wird er bis ans Karriereende verzweifelt hinterherlaufen, bis heute und wohl auch für viele weitere Jahre sind die Marken von Berlin in Stein gemeißelt © getty 15/25 28. August 2011, Daegu, Weltmeisterschaften: Gold liegt an der Ziellinie parat, Bolt muss nur 100 m weit hinjoggen und es aufgreifen. Denkt man. Doch an jenem denkwürdigen Abend schafft es der schnellste Mann der Welt nicht einmal über die Startlinie © getty 16/25 Vor dem Startschuss zuckt Yohan Blake, Bolt geht zu früh aus den Startlöchern und wird disqualifiziert. 80.000 in Entsetzen vereinte Zuschauer sind mucksmäuschenstill. Bolt darf sich immerhin mit den Titeln über 200 m und in der Staffel trösten © getty 17/25 5. August 2012, London, Olympische Spiele: Das 100-m-Finale an der Themse wird das wohl populärste Ereignis der olympischen Geschichte - weltweit verfolgen geschätzte zwei Milliarden Menschen das Rennen © getty 18/25 Bolt läuft in 9,63 Sekunden zum Olympischen Rekord, aus dem Superstar ist ein globaler Megastar geworden © getty 19/25 11. August 2013, Moskau, Weltmeisterschaften: Bolt ist nicht mehr so entrückt wie in den Jahren zuvor. In 9,77 Sekunden holt er sich zwar seinen zweiten WM-Titel über 100 m, die Konkurrenz ist aber recht nahe dran © getty 20/25 Das Finale von Moskau bleibt allerdings aus einem anderen Grund in Erinnerung: Als Bolt, der den Blitz schon im Namen trägt, ins Ziel rennt, erhellt ein Gewitter den russischen Nachthimmel - die dazugehörenden Fotos werden ikonisch © getty 21/25 23. August 2015, Peking, Weltmeisterschaften: Die späte Schaffensphase des Usain Bolt gestaltet sich mühsam. Er selbst läuft seinen besten Zeiten hinterher, es reicht aber immer noch, um die Nummer eins zu sein © getty 22/25 In Peking wackelt der Mythos: Bolt hat eine miese Saison hinter sich, Kontrahent Gatlin wittert seine Chance. Aber: Mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung gewinnt Bolt das 100-m-Finale. Es ist der schwerste Sieg seiner Karriere © getty 23/25 14. August 2016, Rio de Janeiro, Olympische Spiele: Auch im langsamsten Finale seiner Karriere ist Bolt noch schnell genug, um Geschichte zu schreiben © getty 24/25 Als Erster holt er in 9,81 Sekunden das dritte 100-m-Gold, daraus wird in den folgenden Tagen das erste Dreierpack-Triple aus 100, 200 und Staffel (auch wenn er das 4x100-m-Gold später wegen des Dopingfalls seines Teamkollegen Nesta Carter verliert) © getty 25/25 Was damals niemand weiß: Das 200-m-Rennen von Rio war das letzte in der Karriere Bolts über diese Distanz, die er wie kein anderer prägte

Der Start misslingt - mal wieder!

Sein Start war wieder einmal miserabel, im Schlussspurt fehlte ihm die Power. Bolt wirkte plötzlich menschlich. "Nach dem Start wusste ich, dass ich in Trouble war", sagte Bolt, der nach der WM seine Karriere beenden wird: "Ich habe für den Sport alles getan, was ich konnte. Ich habe bewiesen, dass ich einer der Größten bin. Es ist Zeit zu gehen."

Hinterher schäkerte Bolt mit Gatlin, beide sprachen von ihrem großen gegenseitigen Respekt. "Er hat hart gearbeitet, und er ist einer der besten Konkurrenten, gegen die ich je gelaufen bin", sagte Bolt, als hätte es Gatlins positive Tests in den Jahren 2001 und 2006 nie gegeben: "Für mich hat er es verdient, hier zu sein."

Presse meckert über "bösen Gatlin"

Die internationale Presse sah es etwas anders. "Der 'böse Gatlin' besiegt den legendären Bolt. Es hätten die letzten 100 Meter zum Paradies sein können, doch Bolt hat auf seinem Weg den Teufel getroffen", schrieb etwa der Corriere della Sera aus Italien.

Nun fällt bald der Vorhang für Bolt, endgültig. Am Samstag steht noch das Finale über 4x100 m auf dem Programm, auf seine Lieblingsstrecke 200 m verzichtet Bolt. Da würde er "noch schlimmer" aussehen, sagte er.

Bolt freut sich auf die Rente

Nach all den Strapazen der Vergangenheit reicht es für den Supermann von einst nicht mehr für ganz vorne. Umso mehr freut sich Bolt auf die Sprint-Rente.

"Ich bin aufgeregt, endlich normal leben zu können, aufzustehen, wann ich will, und zu wissen, dass ich kein Training habe", sagte Bolt: "Ich kann tun und lassen, was ich will."

Natürlich werde er den "Sport vermissen, aber ich bekomme die Chance, zu leben und zu reisen, wann ich will. Ich weiß nicht, wo ich hin will oder wohin mich meine Karriere führen wird, aber es ist spannend."