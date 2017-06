Freimuth und Schäfer führen WM-Aufgebot an

Erlebe

live AEGON International Women Single Mi Live WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi Live The Boodles: Tag 2 National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles: Tag 3 National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles: Tag 4 AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale Boodles Challenge Sa 14:00 The Boodles: Tag 5 National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles

Rico Freimuth und Carolin Schäfer führen wie erwartet das Aufgebot der deutschen Mehrkämpfer für die WM im August in London an. Zehnkämpfer Freimuth hatte die Weltjahresbestleistung am vergangenen Wochenende bei seinem Sieg in Ratingen auf 8663 Punkte geschraubt, Schäfer war an gleicher Stätte im Siebenkampf mit 6667 Zählern eine Klasse für sich.

Neben den beiden Medaillenaspiranten nominierte der DLV am Mittwoch für den Zehnkampf noch den Olympia-Vierten Kai Kazmirek (LG Rhein/Wied) und den EM-Neunten Mathias Brugger (SSV Ulm). Schäfer wird begleitet von Claudia Salman-Rath (Frankfurt).

Das Gros des DLV-WM-Teams wird im Anschluss an die deutschen Meisterschaften (8./9. Juli in Erfurt) nominiert und am 12. Juli bekannt gegeben.