Bolt verabschiedet sich auf Jamaika

Sonntag, 11.06.2017

Mit einem zweitklassigen Sieg und großen Emotionen hat sich Leichtathletik-Superstar Usain Bolt von seinen Fans in seiner Heimat Jamaika verabschiedet. In 10,03 Sekunden gewann der achtmalige Olympiasieger ein Showrennen über 100 m und war dabei sogar langsamer als sein Landsmann Yohann Blake (9,97) und der Südafrikaner Akani Simbine (10,00) im eigentlichen Finale. Dennoch feierten ihn 30.000 Zuschauer im Nationalstadion in Kingston frenetisch.

"Ich glaube, ich war noch nie so nervös vor einem 100-m-Rennen", sagte Bolt, der nach der WM in London (4. bis 13. August) seine Karriere beendet. "Diese Atmosphäre, diese Leute. Die Unterstützung, die sie mir gaben - es war wirklich nervenaufreibend."

Nach seinem letzten Rennen auf Jamaika drehte der 30-Jährige eine Ehrenrunde, küsste die Ziellinie und zeigte noch einmal seinen "Blitz". "Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals dieses Niveau erreichen würde", sagte der elfmalige Weltmeister und Weltrekordhalter über 100 und 200 m sowie mit der Sprintstaffel: "Ich habe immer großartige Unterstützung aus Jamaika bekommen."

Alle Leichtathletik-News im Überblick