Bolt zweifelt an Teilnahme an den World Relays

Montag, 13.03.2017

Derzeit versuche er vor allem "verletzungsfrei zu bleiben", sagte der achtmalige Olympiasieger. Bolt steuert in diesem Jahr auf das letzte Highlight seiner großen Karriere zu: Nach den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London (5. bis 13. August) will er seine Karriere beenden.

Alle Mehrsport-News