Köln im Viertelfinale der Euro-League

Freitag, 14.04.2017

In der Runde der letzten Acht trifft Köln nun auf Real Club de Polo aus Barcelona. Mats Grambusch (34.) und Jonas Gomoll (40.) trafen für die Kölner.

Am Samstag greifen der UHC Hamburg (12.45 Uhr) gegen den englischen Meister HC Wimbledon sowie der Mannheimer HC (17.15 Uhr) gegen den spanischen Champion Club Egara ein. Das Finalturnier steigt am 3./4. Juni in Brasschaat bei Antwerpen.

