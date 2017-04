DHB-Auswahl dreht Partie gegen Belgien

Freitag, 14.04.2017

Dabei drehte die Auswahl des DHB einen 1:3-Rückstand in den letzten sieben Minuten der Partie.

"Hochachtung vor den Mädels. Das war eine absolute Top-Leistung. Immerhin hatten wir zuletzt ganz viel Verletzungspech", sagte Mülders nach den Treffern von Nike Lorenz (40.), Hanna Valentin (53.), Pahila Arnold (58.) und Marie Mävers (59.).

Am Samstag (13.00 Uhr) trifft der Olympiadritte von Rio erneut in Venlo auf Belgien. Die ersten beiden Länderspiele des Jahres hatte Deutschland am Mittwoch und Donnerstag in Düsseldorf gegen Irland 3:0 und 3:1 gewonnen.

