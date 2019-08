Darts Masters in Melbourne heute LIVE: So seht Ihr Tag 2 im TV und Stream.

Bei den Darts Masters in Melbourne haben abgesehen von James Wade alle Favoriten die erste Runde überstanden und treten in den Finalrunden an. Wo Ihr diese LIVE im TV und Stream sehen könnt, erfahrt Ihr von SPOX.

Mit den ersten Begegnungen in den Geschichtsbüchern, geht es heute in drei Finalrunden zur Sache. Alle wichtigen Fakten seht Ihr hier auf einem Blick:

Darts Masters Melbourne 2019: Wann und wo wird gespielt?

Die dritte Ausgabe der Masters Melbourne findet in der Hinsense Hall statt. Vor allem Tennis-Fans dürfte dieser Name bekannt sein - hier werden jährlich die Australien Open ausgetragen.

Los geht es dort am heutigen Samstag, dem 17. August, um 10.30 Uhr deutscher Zeit mit den Viertelfinals. Im Anschluss daran werden das Halbfinale und zu guter Letzt auch das Finale ausgespielt.

Darts Masters Melbourne: Wer überträgt die heutigen Spiele im TV und Stream?

Es gibt leider keine Möglichkeit, die Darst Masters im frei empfangbaren Fernsehen zu schauen. Alle, die über einen Internetzugang verfügen, können jedoch mit dem Streamingdienst DAZN live dabei sein. Dort könnt Ihr alle Begegnungen live und in voller Länge sehen.

Ein Abo von DAZN kostet Euch monatlich 11,99 Euro, im Jahresabo 119,99 Euro (entspricht 9,99 Euro/Monat). Sichert Euch hier Euren kostenlosen Probemonat.

Darts Masters Melbourne: Der Modus und die Spiele

Der Modus ist schnell erklärt: Acht gesetzte Spieler treffen auf acht regionale Qualifikanten. Wer sich in der ersten Runde gesetzt hat, steht also im Viertelfinale.

Nachdem gestern die 1. Runde gespielt wurde, stehen diese Viertelfinals heute um 10.30 Uhr an. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick über die angesetzten Begegnungen machen:

Spiel Spieler 1 Spieler 2 VF 1 Peter Wright Raymond van Barneveld VF 2 Michael van Gerwen Gary Anderson VF 3 Rob Cross Damon Heta VF 4 Daryl Gurney Simon Whitlock

Direkt im Anschluss geht es weiter mit den Halbfinals. Je nach Ausgang der vorangegangenen Runde können dort folgende Paarungen entstehen:

HF 1 : Wright/van Barneveld - van Gerwen/Anderson

: Wright/van Barneveld - van Gerwen/Anderson HF 2: Cross/Heta - Gurney/Whitlock

Darts Masters Melbourne 2019/20: Die Ergebnisse aus Runde 1