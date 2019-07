German Darts Masters 2019 heute live: Übertragung im TV/LIVESTREAM

Am heutigen Freitag beginnt eine Neuauflage des German Darts Masters, das in diesem Jahr in Köln steigt. Das Turnier beginnt heute und endet am morgigen Samstag, den 13. Juli. Hier erfahrt ihr alles rund um die Live-Übertragung der 1. Runde im TV sowie im Stream. Außerdem blickt SPOX auf die anstehenden Matches.

German Darts Masters heute live: Live-Übertragung im TV

Alle Fans des German Darts Masters dürfen sich dieses Jahr auf eine lückenlose Live-Berichterstattung im TV freuen. In Sachen TV-Übertragung hält der Privatsender ProSieben in diesem Jahr alle Live-Rechte. Für den Großteil der Live-Übertragung ist der Spartensender ProSieben Maxx zuständig.

Um die komplette Live-Berichterstattung am ersten Turniertag kümmert sich ProSieben Maxx. Mit der Live-Berichterstattung legt der Spartensender ab 19.45 Uhr los, wenn folgendes ProSieben-Personal live aus Köln auf Sendung geht:

Kommentator: Elmar Paulke

Moderation: Jan Stecker & Christian Düren

Fieldreporter: Max Zielke

Während die Achtelfinals und Viertelfinals von ProSieben Maxx übertragen werden, sind die Halbfinals und das Finale beim Hauptsender ProSieben zu sehen. Der Sender startet die Live-Übertragung am Samstag um 22.45 Uhr.

German Darts Masters 2019 live: Heute im exklusiven LIVESTREAM

Aber die TV-Übertragung des German Darts Masters ist nicht alternativlos. Selbstverständlich strahlt ProSieben alle Duelle am Freitag und Samstag via gesonderten Livestream auf ran.de aus. Somit ist das gesamte Live-Geschehen aus Köln ebenfalls von unterwegs per Smartphone oder Tablet abrufbar.

Die Livestream-Übertragungen beginnen parallel zur Übertragung im Fernsehen, wo das Live-Event auf ProSieben und ProSieben Maxx gezeigt wird. Das German Darts Masters könnt könnt ihr heute ab 19.45 Uhr im ran.de-Livestream abrufen.

Auch der hauseigene Streaming-Dienst der PDC geht an beiden Turniertagen mit an den Start. Das umfangreiche Live-Angebot von PDC TV ist allerdings kostenpflichtig.

Der Streaming-Dienst DAZN hat keine Live-Übertragungsrechte am German Darts Masters 2019. Mit Live-Matches steigt das Streaming-Portal erst wieder am Samstag, den 20. Juli ein, wenn das World Matchplay auf dem Programm steht. Das achttägige Turnier begleitet DAZN von Anfang bis Ende, sodass alle Entscheidungen im Livestream mitverfolgt werden können.

German Darts Masters 2019 - Duelle am heutigen Freitag

Mit Beginn um 20 Uhr finden heute lediglich alle Duelle der ersten Runde statt. Den Anfang macht der Engländer James Wade, welcher ab 20 Uhr gegen den Deutschen Kevin Münch antritt. Die deutsche Nummer eins, Max Hopp, darf im letzten Match des Tages gegen den Weltranglisten-Zweiten Rob Cross ran.

Alle Duelle der 1. Runde bei den German Darts Masters 2019 im Überblick:

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 12. Juli 2019 20 Uhr James Wade Kevin Münch im Anschluss Gary Anderson Nico Kurz Daryl Gurney Christian Bunse Peter Wright Robert Marijanovic R. van Barneveld Gabriel Clemens Mensur Suljovic Maik Langendorf Michael van Gerwen Martin Schindler Rob Cross Max Hopp

PDC: Aktuelle Weltrangliste vor dem German Darts Masters

