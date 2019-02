PDC Darts Masters: Viertelfinale, Halbfinale und Finale heute im Livestream

Am heutigen Sonntag steht der letzte Tag des PDC Darts Masters an. Dabei werden am Mittag die Viertelfinals ausgetragen, ehe es in zwei Abend-Sessions zum (Halb-)Finale kommt. Wo ihr die Partien im Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Das Masters ist das erste Turnier seit der Weltmeisterschaft 2019 und damit der Start in die neue Darts-Saison. Für die Größen der Szene wie Michael van Gerwen, Peter Wright oder Mensur Suljovic geht es dabei nicht nur um ein nettes Preisgeld, sondern auch um eine gute Vorbereitung auf die am Donnerstag startende Premier League.

PDC Masters 2019: Wo und wann findet das Turnier statt?

Die siebte Auflage des Masters steigt in der ArenaMK im englischen Milton Keynes. Startschuss war am Freitag, heute findet der letzte Tag statt. Los geht es mit dem Viertelfinals um 13.45 Uhr. Um 20 Uhr steigt dann das erste Halbfinale, ehe um 22.30 Uhr das Endspiel ausgetragen wird.

PDC Masters 2019 heute im Livestream

Folgerichtig stehen heute noch sieben Partien auf dem Programm. Alle werden dabei live und in voller Länge auf DAZN gezeigt.

Das "Netflix des Sports" ist nicht nur für seine Übertragungen der Champions League, Premier League und zahlreichen Spielen aus dem US-Sport bekannt, sondern hat sich auch einen Namen in der Darts-Szene gemacht. So lief die jüngste Weltmeisterschaft beispielsweise auf DAZN - mit Kommentator Elmar Paulke am Mikrofon. Dieser wird auch heute die Partien zusammen mit Robert Marijanovic begleiten.

PDC Masters 2019: Viertelfinal-Paarungen im Überblick

Uhrzeit Paarung Ergebnis 13.45 Uhr Michael van Gerwen (NED) - Mensur Suljovic (AUT) 14.35 Uhr Dave Chisnall (ENG) - Stephen Bunting (ENG) 15.25 Uhr Jamie Cullen (ENG) - James Wade (ENG) 16.15 Uhr Michael Smith (ENG) - Peter Wright (SCO)

PDC Masters: Die Turniersieger der vergangenen Jahre