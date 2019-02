Premier League of Darts: MVG schlägt Suljovic – Barney mit starkem Comeback

Auch am zweiten Spieltag der Premier League of Darts bestätigte Michael van Gerwen seine derzeit starke Form. Gegen Mensur Suljovic ließ der Niederländer nichts anbrennen und schlug The Gentle souverän mit 7:3.

Dabei legte MVG furios los und stellte schnell auf 3:0. Suljovic fing sich zwar daraufhin noch einmal und konnte auf 2:3 verkürzen, am letztendlichen Ausgang konnte der Österreicher aber nichts mehr ändern. Zu stark war Mighty Mike, der damit seinen zweiten Sieg am zweiten Spieltag einfuhr.

Wright rettet Remis gegen Bullyboy

Im ersten Match des Tages trennten sich Peter Wright und Michael Smith mit 6:6. Dort sah es zunächst nach einem eindeutigen Sieg für den Bullyboy aus. Nachdem Snakebite das erst Leg noch für sich entscheiden konnte, drehte Smith auf und holte die nächsten vier Legs in Folge.

Doch auch Wright konterte, drehte die Partie auf 6:5 und hatte Smith am Rande der Niederlage, ehe auch dieser noch einmal zurückschlug und auf 6:6 stellte.

Van Barneveld mit Mega-Comeback

Ein ähnlich starkes Comeback erlebte Raymond van Barneveld. Nach zwischenzeitlichem 2:6 gegen den Waliser Gerwyn Price kam Barney, welcher sich auf seiner Abschiedstournee befindet, zurück, gewann starke vier Legs in Folge und rettete immerhin noch ein Unentschieden.

Nach seinem Remis in der Vorwoche gegen Peter Wright meldete sich Rob Cross mit einem 7:4 gegen den Finalisten der PDC-Masters, James Wade, zurück. Zwar legte Wade gut los und holte schon wie gegen van Gerwen vor knapp zwei Wochen starke Finishes, nach seiner 3:1-Führung verlor er aber zusehends den Faden. Cross fand schließlich in die Partie und gewann sechs der letzten sieben Legs.

Gurney ohne Probleme gegen Durrant

Im vierten Duell des Tages schlug Dary Gurney den Engländer Glen Durrant, der als einer von neun Nachrückern für den verletzten Gary Anderson spielt, am Ende ohne Probleme mit 7:3. Auch hier hatten beide Kontrahenten zwar ähnliche Averages, die Auswurfquote von Super Chin überragte die von Durrant mit Prozent zu 25 Prozent aber um Längen.

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Peter Wright Michael Smith 6:6 Rob Cross James Wade 7:4 Raymond van Barneveld Gerwyn price 6:6 Daryl Gurney Glen Durrant 7:3 Mensur Suljovic Michael van Gerwen 3:7

Premier League Darts: Tabelle nach dem 2. Spieltag