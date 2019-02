PDC Masters: Mensur Suljovic überragend - MVG mit Mühe

Am ersten Tag der Darts Masters hat Mensur Suljovic eine starke Leistung gegen Simon Whitlock hingelegt. Michael van Gerwen mühte sich zum Sieg und trifft nun in der nächsten Runde auf den Österreicher. Auch Dave Chisnall und Stephen Bunting gewannen ihre Partien. Am Samstag geht es in der ArenaMK in Milton Keynes weiter (ab 20.00 Uhr live auf DAZN).

In der ersten Partie des Abends standen sich Daryl Gurney und Dave Chisnall gegenüber. Gurney kam gut ins Spiel und sicherte sich eine schnelle 6:2-Führung nach Legs. In der Folge hatte Nordire aber Probleme auf die Doppel, was Chizzy wieder zurück in die Partie brachte. Der WM-Viertelfinalist holte sich fünf Legs in Folge und machte das Match am Ende mit 10:8 zu.

Deutlich kürzeren Prozess machte dahingegen Mensur Suljovic. Der Österreicher spielte eine überragende Partie und besiegte den Australier Simon Whitlock klar mit 10:1. Suljovic spielte dabei einen starken 106er Average und traf 58 Prozent seiner Würfe auf die Doppel.

Bunting am Ende nervenstark - MVG müht sich gegen Clayton

Im dritten Match des Abends lieferten sich Stephen Bunting und Darren Webster den erwartet spannenden Schlagabtausch. Beide hatten große Probleme auf die Doppel, vergaben insgesamt 61 Darts beim Checkout und ließen reihenweise dicke Chancen liegen. Am Ende bewies Bunting jedoch seine Nervenstärke und tütete mit einem 86er-Finish über das Bulls-Eye den 10:9-Sieg ein.

Zum Abschluss der Session gab sich dann auch noch der amtierende Weltmeister die Ehre und stellte gegen Johnny Clayton (Wales) einmal mehr unter Beweis, warum er aktuell eigentlich nicht zu schlagen ist. Trotz vieler Fehler auf die Doppel (9/29), warf der Niederländer einen 100er-Average ins Board und siegte am Ende etwas mühsam mit 10:5. In der nächsten Runde bekommt es MVG am Sonntag mit Suljovic zu tun.

PDC Masters: Ergebnisse vom Freitagabend