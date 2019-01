Darts: Das sind die Teilnehmer der Premier League of Darts 2019

Abgesehen von den ersten vier der Weltrangliste, die automatisch bei der Premier League Darts 2019 dabei sind, werden insgesamt sechs Wildcards vergeben. Nach dem WM-Sieg von Michael van Gerwen über Michael Smith (7:3) wurde die Liste bekanntgegeben. SPOX präsentiert euch die 10 Teilnehmer!

Die PDC-Darts-Weltmeisterschaft ist vorbei, doch sogleich gibt es wieder einen Grund zur Freude: Traditionsgemäß wurden die sechs zusätzlichen Teilnehmer der Premier League Darts 2019 bekanntgegeben.

Premier League Darts 2019: Die Teilnehmer

Michael van Gerwen (Platz 1 der PDC-Weltrangliste, Premier League-Sieger 2018, Weltmeister 2019, )

Rob Cross (Platz 2, Brisbane Darts Masters-Sieger 2018)

Peter Wright (Platz 3, Halbfinalist beim Worls Matchplay 2018)

Gary Anderson (Platz 4, zwei Major-Titel 2018 - UK Open, World Matchplay)

Daryl Gurney (Platz 5, Players Championship Finals-Sieger 2018)

Gerwyn Price (Platz 6, Grand Slam of Darts-Sieger 2018)

Mensur Suljovic (Platz 7, German Darts Masters-Sieger 2018)

James Wade (Platz 9, zwei Major-Titel im Jahr 2018 - European Darts Championship, Worls Series of Darts Finals)

Michael Smith (Platz 10, WM-Finalist 2019)

Raymond van Barneveld (Platz 17, Sechster bei der Premier League 2018)

Die ersten vier Spieler der Order of Merit sind automatisch qualifiziert gewesen, da sie die Weltrangliste anführen, die restlichen sechs Plätze sind Wildcards. Unter anderem wird Raymond van Barneveld zum Teilnehmer-Feld gehören. Die Darts-Legende aus der Niederlande kündigte mit 2019 das letzte Jahr seiner professionellen Karriere an. Bei der WM schied er bereits in der zweiten Runde aus.

Premier League Darts 2019: Der Modus

Der Spielmodus ist schnell erklärt, es wird Jeder-gegen-Jeden angetreten und dabei Best-of-12-Legs gespielt. Dabei sind auch Unentschieden möglich. Nach der Judgement Night am 9. Spieltag (28. März 2019) werden die beiden letzten der Tabelle eliminiert und scheiden somit aus der Premier League aus. In den weiteren sieben Spieltagen werden die vier Halbfinalisten ermittelt, die Playoffs finden am 23. Mai in London statt.

Premier League Darts 2019: Die Termine und Austragungsorte

Hier findet ihr die Termine und Austragungsorte der Premier League Darts 2019: