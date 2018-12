Darts-WM: Ryan Joyce nach Sieg über James Wade im Viertelfinale auch - Dolan und Aspinall weiter

Ryan Joyce hat bei der Darts-WM (LIVE auf DAZN und im LIVETICKER) für die nächste Überraschung gesorgt und nach einem Erfolg gegen Ex-Weltmeister James Wade das Viertelfinale erreicht. Auch Nathan Aspinall und Brendan Dolan stehen in der Runde der letzten Acht.

"Relentless" Joyce, der zuvor bereits Simon Whitlock ausgeschaltet hatte, setzte sich gegen einen über weite Strecken der Partie neben sich stehenden Wade am Ende mit 4:3 durch.

Der Nummer 74 der PDC Order of Merit reichte am Ende gegen die Nummer neun ein Drei-Dart-Average von 87,69 Punkten und eine Checkout-Quote von 30 Prozent. Wade konnte sich nach einem desaströsen ersten Satz (Average 76 Punkte) zwar steigern, und hatte im sechsten Satz gar zwei Match-Darts, welche er auf die Doppel-18 allerdings verpasste. Joyce nutzte die ihm sich bietende Chance zum Satzausgleich und machte im darauffolgenden Set mit seinem ersten Match-Dart den Coup perfekt.

In der Runde der letzten Acht wartet auf Joyce nun am Samstag der Weltranglisten-Erste Michael van Gerwen.

Price-Bezwinger ebenfalls im Viertelfinale

Ebenfalls eine Runde weiter ist Nathan Aspinall. Der Engländer behielt in einem packenden Match gegen den Südafrikaner Devon Petersen mit 4:3 die Oberhand. Petersen führte schnell mit 2:0 und vergab mehrere Chancen auf den Satzgewinn zum 3:0. Danach fing sich Aspinall und entschied nicht nur den dritten, sondern auch die beiden folgenden Sätze für sich und drehte damit die Partie . Im entscheidenen siebten Satz setzte sich die Nummer 73 der Welt mit 4:2 durch.

"The Asp" legte einen 95,76er Average auf und traf 38,46 Prozent auf die Doppel. In der nächsten Runde trifft Aspinall auf den Nordiren Brendan Dolan, der direkt nach dem Match von Aspinall mit 4:1 gegen den Niederländer Benito van de Pas triumphierte..

"The Historymaker" dominierte die Partie von Beginn an. Erst beim Stand von 3:0 in den Sets für Dolan fand van de Pas in die Partie und konnte verkürzen. Dolan wird sich durch den Viertelfinaleinzug in der Weltrangliste von Platz 45 mindestens auf Platz 33 verbessern.

Ab 20 Uhr (live auf DAZN) kämpft Weltmeister Rob Cross gegen Luke Humphries um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Außerdem muss Suljovic-Bezwinger Ryan Searle gegen den Bully Boy Michael Smith ran, Jamie Lewis spielt gegen Dave Chisnall.

Der 13. Tag der Darts-WM im Überblick

Nachmittagssession

Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 Nathan Aspinall 4:3 Devon Peterseon Benito van de Pas 1:4 Brendan Dolan Ryan Joyce 4:3 James Wade

Abendsession