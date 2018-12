Darts-WM heute live - 7. Tag mit Wilson, Whitlock, Smith und Wade: Übertragung im TV und Livestream

Am siebten Tag der Darts-WM sind drei Spieler aus der Top Ten der Weltrangliste im Einsatz: Simon Whitlock, Michael Smith und James Wade treten in der Abend-Session der zweiten Runde an. Außerdem erwarten euch zwei weitere Zweitrunden-Matches von James Wilson und Kim Huybrechts. Des Weiteren werden am Mittag drei Erstrunden-Partien ausgetragen.

Bei SPOX bekommt ihr einen Überblick über den 7. Tag der Darts-WM. In zwei Sessions stehen jeweils vier Duelle auf dem Programm.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Darts-WM: Wann und wo findet der 7. Tag statt?

Die erste Session, welche aus drei Erstunden- und einem Zweitrunden-Match besteht, startet am heutigen Mittwoch um 13.30 Uhr im Ally Pally in London. Mit den vier Zweitrunden-Duellen in der Abend-Session geht es dann um 20 Uhr weiter.

Darts-WM, Tag 7 im Livestream und TV verfolgen

Die komplette Darts-WM wird live auf DAZN übertragen und exklusiv von Elmar Paulke kommentiert. Weiterhin werden auch von Sport 1 und Sport 1+ zahlreiche Matches live gezeigt. Hier geht es zum Spielplan der kompletten WM.

Darts-WM heute live: Die Spiele im Überblick

Runde Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 1. Runde 13.30 Uhr Nathan Aspinall Geert Nentjes 1. Runde Im Anschluss Jeffrey de Graaf Noel Malicdem 1. Runde Im Anschluss Joe Cullen Brendan Dolan 2. Runde Im Anschluss Kim Huybrechts Larsson 2. Runde 20.00 Uhr James Wilson William O'Connor 2. Runde Im Anschluss Simon Whitlock Joyce 2. Runde Im Anschluss Michael Smith Meulenkamp 2. Runde Im Anschluss James Wade Asada

