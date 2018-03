UK Open Darts 2018: Livestream, TV, Teilnehmer, Spielplan und Modus

UK Open Live UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinale World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 1 NBA Raptors @ Wizards UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale NHL Blues @ Stars UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 2 NCAA Division I Baylor @ Kansas State World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 2 NHL Blackhawks @ Kings NCAA Division I Kansas @ Oklahoma State Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Finale World Championship Boxing Deontay Wilder vs Luis Ortiz NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin BSL Fenerbahce -

Galatasaray Liga ACB Gran Canaria -

Valencia UK Open UK Open: Viertelfinale Premiership Wasps -

London Irish Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Liga ACB Estudiantes -

Malaga World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 3 UK Open UK Open: Halbfinale + Finale NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Damen) Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Zielona Góra -

Monaco NBA Rockets @ Thunder Basketball Champions League Neptunas -

Straßburg Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Teneriffa Basketball Champions League Nanterre -

Banvit NBA Rockets @ Bucks Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NHL Jets @ Devils NBA Spurs @ Warriors BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 NBA Rockets @ Raptors Six Nations Irland -

Schottland Six Nations Frankreich -

England NHL Canadiens @ Lightining BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 NBA Suns @ Hornets World Championship Boxing Oscar Valdez vs Scott Quigg Liga ACB Valencia -

Bilbao BSL Darüssafaka -

Besiktas Six Nations Wales -

Italien Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Góra NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Basketball Nymburk -

AEK Basketball Champions League SIG -

Neptūnas BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2

Die UK Open 2018 findet vom 2. bis 4. März im Butlins Resprt Minehead statt. DAZN überträgt das Turnier live. Hier findet ihr alle Infos zum Livestream, den Teilnehmern, dem Spielplan und warum keine Fans zugelassen werden.

2018 wird die UK Open bereits zum 16. Mal ausgetragen, wobei der Schotte Peter Wright als Titelverteidiger in das Turnier einsteigt.

Die UK Open wird auch der "FA Cup des Darts" genannt, weil auch Amateure die Möglichkeit haben, sich für die UK Open zu qualifizieren und es keine Setzliste gibt. Die Topspieler greifen in der dritten Runde ein und können theoretisch zu jedem Zeitpunkt aufeinandertreffen.

Wo kann ich die UK Open 2018 live sehen?

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt alle Sessions der UK Open live. Wer sich ein Abonnement bei DAZN sichern will, kann den kostenlosen Probemonat nutzen. Danach kostet die Mitgliedschaft bei DAZN 9,99 Euro im Monat.

UK Open Darts 2018: Der Zeitplan

Freitag, 2. März ab 12.45 Uhr: 1. Runde (Platz 65 bis 96) + 2. Runde (32 Sieger aus 1. Runde + Platz 33 bis 64)

Freitag, 2. März ab 20 Uhr: 3. Runde (Top 32 + Sieger der 2. Runde) - Best of 19 Legs

Samstag, 3. März ab 14 Uhr: 4. Runde - Best of 19 Legs

Samstag, ab 20.15 Uhr: 5. Runde - Best of 19 Legs

Sonntag, ab 14 Uhr: Viertelfinale - Best of 19 Legs

Sonntag, ab 20 Uhr: Halbfinale - Best of 21 Legs

Sonntag, ab 22 Uhr: Finale - Best of 21 Legs

In den ersten beiden Runden wird im Modus Best of 11 Legs gespielt.

UK Open Darts 2018: Die Teilnehmer

Insgesamt nehmen bei der UK Open 128 Spieler teil, die sich über insgesamt sechs Qualifikationsturniere ein Ticket für den Wettbewerb sichern können. Für die UK Open wird eine eigene Rangliste, die UK Open Order of Merit, erstellt.

Erstmals hatten sich mit Martin Schindler, Zoran Lerchbacher (AUT), Gabriel Clemens, Michael Rasztovits (AUT), Maik Langendorf, Rene Berndt und Rene Eidams gleich sieben deutschsprachige Spieler qualifiziert. Mensur Suljovic hatte seine Teilnahme aus persönlichen Gründen bereits im Vorfeld abgesagt.

Aufgrund des Sturms Emma können allerdings nicht alle Spieler zu der UK Open reisen. Am Donnerstag musste bereits der Premier-League-Spieltag in Exeter abgesagt werden. Wie die PDC mitteilte, wird das Turnier wie geplant stattfinden, allerdings werden aus Sicherheitsgründen keine Fans in die Halle gelassen. "Das Turnier wird hinter verschlossenen Türen stattfinden", heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Folgende sieben Spieler nicht bei der UK Open antreten:

Rene Berndt

Andrew Davidson

John Goldie

Maik Langendorf

Mick McGowan

William O'Connor

Scott Robertson

Auch Zoran Lerchbacher wird nicht nach Minehead reisen. Martin Schindler hingegen hat kurzfristig doch noch einen Flug nach London bekommen und wird aller Voraussicht nach teilnehmen. Schindler muss dank seiner guten Platzierung in der UK Open Order of Merit erst in der 3. Runde einsteigen.

Posted by SPOX.com

Feststehende Paarungen mit deutschsprachiger Beteiligung:

Spieler Gegner Runde/Ergebnis Rene Eidams Andrew Johnson 1. Runde Michael Rasztovits Simon Tate 1. Runde Rene Berndt Robert Rickwood 1. Runde Gabriel Clemens Andrew Gilding 2. Runde Maik Langendorf Rasztovits/Tate 2. Runde

Preisgeld bei den UK Open Darts 2018

Sieger: 70.000 Pfund

Finalist: 35.000 Pfund

Halbfinale: 17.500 Pfund

Viertelfinale: 11.500 Pfund

Runde der letzten 16: 6.500 Pfund

Runde der letzten 32: 3.500 Pfund

Runde der letzten 64: 1.750 Pfund

Die Titelträger der letzten Jahre