Taylor und van Gerwen geben sich keine Blöße

Beim Grand Slam of Darts kommt es am Sonntag zu einem Halbfinale der Extraklasse. Branchenprimus Michael van Gerwen trifft nach einem umkämpften Sieg über Rob Cross auf Rekordweltmeister Phil Taylor, der gegen Daryl Gurney wenig Mühe hatte (So., 16 Uhr im LIVESTREAM bei DAZN).

Zunächst sicherte sich Taylor das Ticket für die Runde der letzten vier. Der 16-malige Weltmeister schlug Gurney mit 16:4.

Während es zunächst nach einer ausgeglichenen Partie aussah, die nach acht Legs 4:4-Unentschieden stand, zog Taylor das Tempo in der Folge an. Mit zwölf Leg-Erfolgen in Serie fegte The Power über seinen nordirischen Gegner hinweg. Insbesondere bei seinen Checkouts präsentierte er sich in Bestform.

"Ich hatte nicht erwartet, dass ich Gurney würde schlagen können", sagte Taylor nach seinem Sieg: "Ich wusste nur, dass ich ihn unter Druck setzen muss, um zu gewinnen. Was ich aber vor allem wollte, ist zu entertainen."

Weniger leicht tat sich van Gerwen gegen Cross. Lange Zeit lag die Nummer eins der Welt mit einem Break hinten, in der entscheidenden Matchphase zeigte Mighty Mike aber gute Nerven und war zur Stelle. Ihm gelang zunächst das Rebreak, ehe er ein weiteres Gegner-Leg für sich entscheiden konnte und am Wende 16:13 gewann.