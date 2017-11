Alle Infos zum Grand Slam of Darts

Basketball Champions League Monaco -

Oldenburg Basketball Champions League Ludwigsburg -

Elan Chalon NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets Deutschland Cup USA -

Slowakei Deutschland Cup Deutschland -

Russland NHL Senators @ Avalanche NBA Bucks @ Spurs Fed Cup Women National_team Weißrussland -

USA (Tag 1) SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Rugby Union Internationals Schottland -

Samoa Deutschland Cup Deutschland -

Slowakei Rugby Union Internationals England -

Argentinien Rugby Union Internationals Wales -

Australien Rugby Union Internationals Irland -

Südafrika NHL Oilers @ Rangers Deutschland Cup Russland -

USA SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Tag 1 -

Session 2 NBA Grizzlies @ Rockets World Championship Boxing Daniel Jacobs vs Luis Arias Fed Cup Women National_team Weißrussland -

USA (Tag 2) ACB Estudiantes -

Fuenlabrada Deutschland Cup Slowakei -

Russland SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 2 -

Session 1 BSL Darüssafaka -

Fenerbahce Deutschland Cup USA -

Deutschland ACB Real Madrid -

Barcelona SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Tag 2 -

Session 2 NBA Raptors @ Celtics NHL Oilers @ Capitals SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 3 NHL Stars @ Hurricanes NBA Grizzlies @ Bucks SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 4 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Gaziantep Basketball Champions League Venedig -

Bayreuth NBA Spurs @ Mavericks Basketball Champions League Bonn -

Besiktas SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 5 Basketball Champions League Oldenburg -

Juventus NBA Cavaliers @ Hornets SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 6 NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale Premiership Gloucester -

Saracens NBA Thunder @ Spurs Rugby Union Internationals Wales -

Georgien Rugby Union Internationals England -

Australien Rugby Union Internationals Schottland -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Fidschi SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale King Of Kings King of Kings 51 NBA Warriors @ 76ers ACB Andorra -

Malaga SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Halbfinale BSL Tofas -

Anadolu Efes Premiership Exeter -

Harlequins ACB Barcelona -

Valencia SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Finale NBA Pacers @ Heat NHL Islanders @ Hurricanes NHL Blue Jackets @ Sabres NBA Wizards @ Bucks

Am Samstag beginnt in Wolverhampton der Grand Slam of Darts. Das Teilnehmerfeld ist u.a. mit Michael van Gerwen, Phil Taylor und Gary Anderson prominent besetzt. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Turnier anschauen könnt, wer sonst noch an den Start geht und wann das Finale stattfindet.

In der Auflage 2016 gewann Michael van Gerwen im Finale gegen James Wade mit 16:8. Auch in diesem Jahr geht die Nummer eins der Welt als Favorit auf den Titel in das Rennen.

Eckdaten des Grand Slam of Darts

Der GSoD, der zum elften Mal stattfindet, beginnt am 11. November und endet am 19. November. Ausgetragen wird der Wettbewerb in der Wolverhampton Civic Hall.

Das Besondere an diesem Event ist die Tatsache, dass es das einzige Major-Turnier ist, bei dem sowohl PDC- als auch BDO-Spieler antreten dürfen.

Wo wird der Grand Slam of Darts übertragen?

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt alle Session des Grand Slam of Darts. Hier findet ihr die genaue Übersicht der einzelnen Sessions.

Bei DAZN könnt ihr euch problemlos anmelden und den ersten Monat gratis genießen. Ab dem zweiten Monat werden 9,99 Euro pro Monat fällig. Hier geht's zur Anmeldung.

Teilnehmer und Auslosung

Am Dienstag hat die PDC die Gruppen ausgelost. Dabei waren Michael van Gerwen, Peter Wright, Gary Anderson, Daryl Gurney, Phil Taylor, Mensur Suljovic und Raymond van Barneveld gesetzt.

Gruppe A

Spieler Spiele Siege Niederlagen Gew. Legs Verl. Legs Punkte Michael van Gerwen (1) Rob Cross Joe Murnan Ross Montgomery

Gruppe B

Spieler Spiele Siege Niederlagen Gew. Legs Verl. Legs Punkte Raymond van Barneveld (8) Gerwyn Price Steve Lennon Jamie Hughes

Gruppe C

Spieler Spiele Siege Niederlagen Gew. Legs Verl. Legs Punkte Phil Taylor (5) James Wade Robbie Green Peter Machin

Gruppe D

Spieler Spiele Siege Niederlagen Gew. Legs Verl. Legs Punkte Daryl Gurney (4) Darren Webster Mark Webster Danny Noppert

Gruppe E

Spieler Spiele Siege Niederlagen Gew. Legs Verl. Legs Punkte Peter Wright (2) Alan Norris Corey Cadby Glen Durrant

Gruppe F

Spieler Spiele Siege Niederlagen Gew. Legs Verl. Legs Punkte Dave Chisnall (7) Stephen Bunting Jeffrey De Zwaan Scott Mitchell

Gruppe G

Spieler Spiele Siege Niederlagen Gew. Legs Verl. Legs Punkte Mensur Suljovic (6) Michael Smith James Wilson Mark McGeeney

Gruppe H

Spieler Spiele Siege Niederlagen Gew. Legs Verl. Legs Punkte Gary Anderson (3) Simon Whitlock Berry van Peer Cameron Menzies

Modus beim Grand Slam of Darts

Insgesamt treten 32 Spieler an, die in acht Vierergruppen aufgeteilt werden. In der Gruppe tritt jeder gegen jeden an, wobei pro Sieg jeweils zwei Punkte vergeben werden. Am zweiten Gruppenspieltag treffen jeweils die Gewinner und Verlierer des ersten Spieltags aufeinander.

Die Gruppenspiele enden am 14. November, die zwei besten Spieler jeder Gruppe qualifizieren sich für die K.o-Phase. Sollten zwei Akteure am Ende punktgleich sein, entscheidet die Leg-Differenz.

Sollte auch dadurch kein Sieger ermittelt werden können, gibt es einen so genannten 9-Dart-Shoot-Out. Dabei versuchen beide Akteure mit drei Aufnahmen einen möglichst hohen Score erzielen. Wer mehr Punkte hat, gewinnt den Shoot-Out.

Während in der Gruppenphase im Modus "Best of 9 Legs" gespielt wird, duellieren sich die Akteure im Achtelfinale im "Best of 19 Legs"-Modus. Danach wird die Distanz nochmals erhöht und bis zum Finale im Modus "Best of 31 Legs" ausgetragen.

Spielplan des Grand Slam of Darts 2017

Gruppenphase: 11.11. bis 14.11.

Achtelfinale: 15.11. und 16.11.

Viertelfinale: 17.11 und 18.11.

Halbfinale: 19.11. (Nachmittag)

Finale: 19.11. (Abend)

Preisgeld des Grand Slam of Darts 2017

Der Sieger erhält eine Prämie von 110.000 Pfund, der Finalist noch immerhin 55.000 Pfund. Insgesamt werden 450.000 Pfund ausgeschüttet. Unabhängig vom Abschneiden erhält man für einen Neun-Darter zusätzliche 5.000 Pfund. Sollten mehrere Spielern das perfekte Leg gelingen, teilen sie sich die 5.000 Pfund Prämie.

© SPOX

Grand Slam of Darts: Die Siegerliste