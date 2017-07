Taylor schießt gegen van Gerwen

Jiangxi Open Women Single Live WTA Nanchang: Halbfinale World Matchplay World Matchplay: Halbfinals BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale Golden Boy Boxing Sadam Ali -

Nach seinem deutlichen 16:6 Sieg über Michael van Gerwen im Viertelfinale beim World Matchplay, schoss Phil Taylor ebenso deutlich nach dem Match gegen seinen Konkurrenten. Die Nummer 1 der Welt sei großspurig und solle erwachsen werden hieß es unter anderem.

"Das Publikum hat sich gegen ihn gestellt und das ist er nicht gewohnt. Damit war er nicht glücklich. Er war nicht mehr in seiner Komfort-Zone aber das Publikum wirft auch nicht die Darts für dich", so Taylor nach dem Match.

Taylor, der seinen Sieg sichtlich genoss wurde noch deutlicher: "Er ist ein übermütiger Typ und es wird nicht viele traurige Gesichter über seine Niederlage geben. Er saß da und hat sich die Augen ausgeheult. Er hat bekommen was er verdient".

Damit spielte Taylor vor allem auf van Gerwens Auftritt im Zweitrundenmatch gegen Simon Whitlock an, wo der Niederländer in der Pause beim Spielstand von 8:2 eine Textnachricht an seinen Kumpel Vincent van der Voort schickte, die besagte "Simon Whitlock ist raus".

Taylor kommentierte das Verhalten folgendermaßen: "Was tut er? Er ist ein Profi, er ist die Nummer 1 und amtierender Weltmeister. Werde erwachsen! Es ist dumm von ihm sowas zu tun und das werde ich ihm auch noch sagen."