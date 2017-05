Macht Anderson den Playoff-Einzug klar?

Mittwoch, 03.05.2017

Während sich Michael van Gerwen und Peter Wright bereits für die Playoffs qualifiziert haben, will The Flying Scotsman am Donnerstag in Sheffield nachziehen.

"Es ist sehr eng und jeder Punkt ist entscheidend. Ich freue mich aber auf die kommenden Wochen. James kämpft noch um den Playoff-Einzug und wird ebenso vorbereitet sein wie ich", sagte der Gewinner der Players Championship in Wigan am vergangenen Sonntag.

"Muss Ergebnisse liefern"

Mitten im Kampf um die Playoffs steckt auch der derzeit viertplatzierte Phil Taylor. Der 16-malige Weltmeister hat nur einen Punkt Vorsprung auf Raymond van Barneveld und muss am Donnerstag ausgerechnet gegen Titelfavorit Van Gerwen ran.

"Ich muss gegen Michael Ergebnisse liefern. Ich liebe es, gegen ihn zu spielen und es wird ein weiteres großartiges Match werden", sagte The Power vor dem Highlight gegen Mighty Mike.

Der Niederländer kann sich in Sachen Halbfinale zwar bereits in Sicherheit wägen, hat sich jedoch zum Ziel gesetzt, die Regular Season als Tabellenführer abzuschließen.

Peter Wright will ihm eben diesen Rang noch streitig machen. "Ich habe noch zwei Matches und will vier Punkte holen, um Michael ordentlich Druck zu machen", betonte Snakebite.

