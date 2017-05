Taylor: Hätte vielleicht früher aufhören sollen

Mittwoch, 03.05.2017

"Vielleicht hätte ich vor zwei Jahren aufhören sollen", sagte Taylor im Interview mit Sky Sports, "so war zumindest mein Plan, aber Barry Hearn (Promoter, Anm. d. Red) hat mir das ausgeredet." Michael van Gerwen hatte angeregt, dass Taylor früher hätte aufhören sollen.

Letztlich sei für Taylor klar: "Was die Leute über mich denken oder sagen, interessiert mich um ehrlich zu sein nicht." Letztlich habe er "gut gelebt" mit dem Darts und "jede Minute" habe ihm Spaß gemacht. "Das ist alles was zählt", sagt The Power.

