"Mein Standard ist unantastbar"

Mittwoch, 26.04.2017

Im Vorfeld treffen die Stars der Szene selbstbewusste Aussagen.

Vorjahressieger MvG ist am Donnerstag zweimal gefordert. Der Niederländer trifft auf Dave Chisnall und Adrian Lewis. Gewinnt der Weltmeister beide Matches, ist er in der Premier-League-Tabelle uneinholbar vorne - was gleichbedeutend mit einem Check über umgerechnet fast 30.000 Euro wäre. "Ich will am Donnerstag klarmachen, dass mich niemand mehr einholen kann. Das ist das Ziel", wird MvG in der Pressemitteilung des Veranstalters zitiert. "Aber, du weißt nie, was passiert: Adrian wirft gute Darts in diesen Tagen und Dave hat vergangene Woche verdammt gut gespielt."

Selbstbewusst erklärt der Tabellenführer dennoch: "Es sieht nicht so aus, als würde ich meinen Fokus verlieren. Ich werfe immer über 100er Averages und habe damit mein Spiel auf einen Standard gehoben, an dem ich unantastbar bin."

Erlebe ausgewählte Darts-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Ganz andere Sorgen hat Peter Wright, der gegen Phil Taylor um die Teilnahme am Halbfinale wirft. "Ich hoffe sehr, dass ich das schaffen kann", so der Sieger der German Darts Open. "Phil hat mich vergangenes Mal geschlagen. Er ist so entspannt und macht sich gar keinen Kopf - das macht ihn momentan so gefährlich."

Ein weiteres Top-Matchup ist die Begegnung zwischen dem Tabellenvierten- und Fünften, Gary Anderson und Raymond van Barneveld. Letzterer prognostizierte: "Die Premier League ist immer schwer vorhersehbar. Alles was ich beeinflussen kann, ist, mich auf mein Spiel zu fokussieren und so gut es geht vorzubereiten, weil der Standard der Spieler so verdammt hoch geworden ist." Die Barney-Army muss hoffen, dass ihr Schützling die verbleibenden drei Spiele gewinnt. "Dann habe ich das Halbfinale gebucht."

Die Spiele in der Übersicht:

James Wade - Adrian Lewis

Dave Chisnall - Michael van Gerwen

Phil Taylor - Peter Wright

Gary Anderson - Raymond van Barneveld

Adrian Lewis - Michael van Gerwen

Alle Darts-News im Überblick