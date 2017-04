PDC für Sportevent des Jahres nominiert

Montag, 24.04.2017

Die Darts Weltmeisterschaft steht in den Kategorien "Bestes Sportevent des Jahres" und "Bestes Spieltagserlebnis" jeweils im Finale. Über 70 Organisationen standen in der engeren Auswahl, je sieben wurden letztlich in jeder Kategorie für den Preis nominiert.

"Das ist eine hohe Anerkennung für die William Hill Weltmeisterschaft", sagte PDC-Vorsitzender Barry Hearn. Es sei ein weiteres Indiz dafür, dass die Darts-WM mittlerweile eine wichtige Rolle im Sport-Kalender eingenommen hat.

Erlebe ausgewählte Darts-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Die WM 2016/17 war wahrscheinlich die beste Endrunde aller Zeiten. Wir haben einige unglaubliche Matches gesehen. Ein fantastischer Standard und ein dazu passendes Finale zwischen Michael van Gerwen und Gary Anderson", betonte Hearn.

Die Sports Business Awards 2017 werden am 2. Juni in London verliehen. Die Jury besteht aus mehreren CEOs, Funktionären und Athleten. Die Verleihung wurde 2008 vom Magazin SportsBusiness Journal and SportsBusiness Daily ins Leben gerufen.

Alle Darts-News im Überblick