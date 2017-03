Elmar: "Das ist Wrights große Chance"

Freitag, 03.03.2017

"Das ist die große Chance für Wright", sagte Paulke, der die UK Open gemeinsam mit Shorty auf DAZN kommentieren wird, gegenüber SPOX. Besonders die Erfolge in den vergangenen Jahren bei den UK Open machen Paulke zuversichtlich, dass Wright seine Durststrecke endlich beendet.

"Ihm gefällt das Turnier und er ist schon häufiger weit gekommen. Jetzt könnte seine große Stunde schlagen und Wright endlich seinen ersten Major-Titel gewinnen", so Paulke weiter.

Der Schotte stand sowohl 2015 als auch 2016 im Finale des FA Cup des Darts. Dass Titelverteidiger van Gerwen Probleme mit seinem Rücken hat, überrascht Paulke nicht. "Bei der Körperhaltung wundern mich die Rückenprobleme nicht", erklärt der Experte.

Paulke: Jedes Major-Turnier etwas Besonderes

Die Probleme bei van Gerwen seien nicht zu unterschätzen, immerhin "ist er erst 27 Jahre alt und hat noch ein paar Jahre vor sich". Infolge der Absage werden in Runde drei nur 31 Teilnehmer an den Start gehen. Ein Spieler bekommt ein Freilos.

Der Vorfreude auf das Turnier kann auch die Abwesenheit des verletzten van Gerwen und des nicht qualifizierten Phil Taylor keinen Abbruch tun. "Das ist ein tolles Turnier, weil es viele neue Gesichter gibt. Dadurch, dass jede Runde neu gelost wird, können auch mal Außenseiter weit kommen", so Paulke, der ergänzt: "Die PDC schafft es immer wieder, sich einen neuen Modus einfallen zu lassen und so jedes Major-Turnier besonders zu machen."

Als einziger deutschsprachiger Teilnehmer geht Zoran Lerchbacher an den Start. Der Österreicher schaffte zuletzt sogar den Sprung in die Top 100 und hat in Runde eins gegen Matthew Dennant realistische Chancen auf das Weiterkommen.

