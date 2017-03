MvG sagt Teilnahme an UK Open ab

Freitag, 03.03.2017

Das verkündete die Nummer eins der Welt am Freitagmorgen via Twitter. Der Niederländer hatte aufgrund der Verletzung bereits seine Teilnahme am 5. Premier-League-Spieltag in Exeter abgesagt.

MvG bedankte sich in seinem Tweet bei seinen Fans: "Ich werde hart an meiner Rückkehr arbeiten. Und man sagt ja: Eine Saison ist kein Sprint, sondern ein Marathon."

Infolge der Absage wird nach Regel 3.7 kein Spieler nachnominiert. In Runde drei werden somit 31 Teilnehmer an den Start gehen. Ein Spieler bekommt ein Freilos.

Die UK Open sind das erste TV-Event seit dem World-Grand-Prix 2011, das van Gerwen verpasst.

