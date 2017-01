Premier League Auslosung: Gary fordert MvG!

Montag, 16.01.2017

Eröffnet wird der erste Spieltag von Kim Huybrechts und James Wade, bevor es knapp zwei Monate nach der Weltmeisterschaft zur Neuauflage des Finals zwischen Gary Anderson und Weltmeister Michael van Gerwen kommt. Rekordweltmeister Phil Taylor bekommt es mit Dave "Chizzy" Chisnall zu tun.

Außerdem kommt es mit dem Duell der beiden ehemalige Weltmeister Raymond van Barneveld und Adrian Lewis zu einem weiteren Hochkaräter gleich zu Beginn. Komplettiert wird der Abend vom Match des Weltranglistendritten Peter Wright, der auf die Wundertüte Jelle Klaasen trifft.

Die Premier League findet wöchentlich immer donnerstags im Modus "jeder gegen jeden" statt (live auf DAZN). Nach den ersten neun Spieltagen fallen in der Judgement Night die letzten beiden Spieler des Klassements heraus und die acht übrig gebliebenen Teilnehmer spielen vier Halbfinalisten aus, die am 18. Mai das große Finale in London unter sich ausmachen.

Die ersten neun Spieltage der Premier League of Darts im Überblick:

1. Spieltag - Newcastle:

Kim Huybrechts v James Wade

Raymond van Barneveld v Adrian Lewis

Phil Taylor v Dave Chisnall

Gary Anderson v Michael van Gerwen

Peter Wright v Jelle Klaasen

2. Spieltag - Nottingham:

Adrian Lewis v Dave Chisnall

James Wade v Phil Taylor

Jelle Klaasen v Gary Anderson

Peter Wright v Michael van Gerwen

Kim Huybrechts v Raymond van Barneveld

3. Spieltag - Leeds:

Gary Anderson v Peter Wright

Adrian Lewis v James Wade

Phil Taylor v Raymond van Barneveld

Michael van Gerwen v Jelle Klaasen

Dave Chisnall v Kim Huybrechts

4. Spieltag - Brighton:

Dave Chisnall v Jelle Klaasen

Michael van Gerwen v Adrian Lewis

Gary Anderson v James Wade

Phil Taylor v Kim Huybrechts

Raymond van Barneveld v Peter Wright

5. Spieltag - Exeter:

Dave Chisnall v Raymond van Barneveld

Jelle Klaasen v Kim Huybrechts

Gary Anderson v Phil Taylor

Michael van Gerwen v James Wade

Adrian Lewis v Peter Wright

6. Spieltag - Glasgow:

Adrian Lewis v Phil Taylor

James Wade v Peter Wright

Kim Huybrechts v Michael van Gerwen

Jelle Klaasen v Raymond van Barneveld

Dave Chisnall v Gary Anderson

7. Spieltag - Rotterdam:

James Wade v Jelle Klaasen

Peter Wright v Dave Chisnall

Raymond van Barneveld v Gary Anderson

Phil Taylor v Michael van Gerwen

Kim Huybrechts v Adrian Lewis

8. Spieltag - Manchester:

Kim Huybrechts v Gary Anderson

James Wade v Dave Chisnall

Peter Wright v Phil Taylor

Jelle Klaasen v Adrian Lewis

Raymond van Barneveld v Michael van Gerwen

Judgement Night - Cardiff:

Raymond van Barneveld v James Wade

Phil Taylor v Jelle Klaasen

Gary Anderson v Adrian Lewis

Michael van Gerwen v Dave Chisnall

Peter Wright v Kim Huybrechts