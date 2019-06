Boxen: Tom Schwarz gegen Tyson Fury – Alle Infos zur Übertragung

Tom Schwarz trifft in seinem ersten großen Kampf in den USA auf Klitschko-Bezwinger Tyson Fury aus Großbritannien. Hier erfahrt ihr, wann der Kampf stattfindet und wo ihr das Spektakel verfolgen könnt.

Tom Schwarz gegen Tyson Fury: Datum und Austragungsort

Tom Schwarz kämpft Ortszeit am Samstag, den 15. Juni, um circa 20.30 Uhr Ortszeit (4.30 Uhr deutscher Zeit) in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Es ist der erste große Kampf des Deutschen in den USA, bisher ist er in seinen 24 Profikämpfen noch ungeschlagen.

Tyson Fury gegen Tom Schwarz im TV und Livestream

Der Fight wird in Deutschland im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Übertragung des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) startet um 22.35 Uhr, rund um den Kampf in Las Vegas wird eine Boxnacht veranstaltet, in der auch drei Duelle aus Schwerin noch live gezeigt wird.

Die Übertragung aus Las Vegas beginnt dann um 1 Uhr. Zunächst werden die Vorkämpfe gezeigt, darüber hinaus werden Zusammenfassungen zweier großer WM-Kämpfe zwischen Axel Schulz und George Foreman sowie Vitali Klitschko und Lennox Lewis gezeigt.

Ab 4.30 Uhr kämpfen dann der Magdeburger Tom Schwarz und der Brite Tyson Fury gegeneinander.

Das komplette Programm gibt es natürlich auch als Livestream in der MDR-Mediathek zu sehen.

Tom Schwarz: Der größte Kampf seiner Karriere gegen Klitschko-Bezwinger Fury

24 Profikämpfe hat Tom Schwarz bisher in seiner Karriere bestritten, keinen davon hat er verloren. 16 Mal konnte der Magdeburger sogar durch einen vorzeitigen K.o. gewinnen. Allerdings trifft er jetzt auf den mit Abstand besten Gegner: Tyson Fury ist nach Dopingsperre und mentalen Problemen wieder zurück im Boxring und möchte erneut den Boxthron besteigen.

Dafür muss er aber zunächst einmal den deutschen WBO-Intercontinental-Titelinhaber schlagen. Sein Ziel ist ein Re-Match gegen Deontay Wilder, gegen den er sich im Dezember 2018 nach zuvor 27 Siegen mit einem Unentschieden zufrieden geben musste.

Tom Schwarz: Alle Kämpfe seit 2016 im Überblick

