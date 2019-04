Boxen, Saul "Canelo" Alvarez vs. Daniel "Miracle Man" Jacobs: Termin, TV-Übertragung, Stats

Im Frühjahr steht eines der größten Boxevents des Jahres 2019 an. Alle Informationen zum Kampf zwischen Saul Alvarez und Daniel Jacobs findet ihr hier.

Alvarez hält aktuell die beiden WBC- und WBA-Titel im Mittelgewicht. Mit einem Sieg über Daniel Jacobs, amtierender IBF-Weltmeister im Mittelgewicht, könnte er alle drei Titel auf sich vereinen.

Canelo Alvarez vs. Daniel Jacobs: Termin, Ansetzung, Ort

Für seine Titelverteidigung hat sich Alvarez einen besonderen Tag ausgesucht. Am mexikanischen Feiertag zum Gedenken an die siegreiche Schlacht in Puebla 1862, also am 5. Mai 2019, wird der Kampf ausgetragen.

Angesetzt ist der Kampf auf zwölf Runden in der T-Mobile-Arena von Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada.

Saul Alvarez - Daniel Jacobs: Übertragung im LIVE-STREAM

Der Fight zwischen Saul Alvarez und Daniel Jacobs wird nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen strahlt DAZN den kompletten Kampf im Livestream aus. Grund dafür ist ein ausgehandelter Vertrag zwischen dem Streaminganbieter und Boxer Canelo Alvarez.

Dieser sieht vor, dass DAZN elf Kämpfe des amtierenden WBA- und WBC-Champions exklusiv übertragen darf. Der erste von elf Fights wurde im Dezember vergangenen Jahres ausgetragen, als Alvarez Rocky Fielding besiegte. Insgesamt kann der Kontrakt dem Mexikaner und seinem Promoter Eddie Hearn 350 Millionen Dollar einbringen.

Saul Alvarez vs. Daniel Jacobs: Die Stimmen vor dem Kampf

Saul Alvarez: "Ich werde die Titel im Mittelgewicht gegen Daniel Jacobs an einem der beiden wichtigsten Termine des Jahres vereinen denn diese gehören mir. Ich habe keinen Zweifel dass ich siegen werde und dass ich nur noch einen Schritt davon entfernt bin unbestrittener Weltmeister im Mittelgewicht zu werden. Wo kann man das besser sehen als auf einer so riesigen Plattform wie DAZN."

"Auf diese Gelegenheit habe ich gewartet. Die Gelegenheit im Ring das ganz Große zu erreichen. Ich habe immer daran geglaubt Canelo schlagen zu können und ich werde am 5. Mai live bei DAZN die Chance nutzen es zu zeigen. Es ist fast vier Jahre her dass Canelo vor einem amerikanischen Herausforderer stand. Es wird eine Mega-Veranstaltung bei der ich als bester Mittelgewichtler den Ring verlassen werde."

Boxenkampf: Statistiken von Alvarez und Jacobs