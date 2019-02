Boxen, Joshua vs. Miller: Hitzige erste Pressekonferenz, "Big Baby" wird handgreiflich

Auf der ersten Pressekonferenz im Vorfeld des WM-Kampfes zwischen Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua und Herausforderer Jarrell Miller (am 1. Juni live auf DAZN) ist es direkt zu Handgreiflichkeiten gekommen. Nachdem sich beide Kämpfer zunächst verbal attackierten, ging "Big Baby" Miller auf Joshua los.

Joshua (22-0, 21 K.o.), der seine Gürtel der Verbände WBO, WBA und IBF zuletzt gegen am 22. September gegen Alexander Powetkin verteidigt hatte, wird am 1. Juni im berühmten Madison Square Garden von New York City auf den Amerikaner Miller (23-0-1, 20 K.o.) treffen. In der Arena fand am Dienstag die erste Pressekonferenz im Vorfeld des Kampfes statt.

Dabei gingen beide direkt auf Konfrontationskurs: Noch bevor ein Wort gewechselt war, standen sich beide Kämpfer Auge in Auge auf der Bühne gegenüber. Dabei stieß Miller den Weltmeister, der zum ersten Mal außerhalb des Vereinigten Königreichs kämpfen wird, nach kurzer Zeit mit einem kräftigen Schubser mehrere Meter nach hinten. Beide Boxer mussten danach von Sicherheitspersonal getrennt werden.

Anthony Joshua: Jarrell Miller schlägt zu wie eine Fee

Am Mikrofon machten sie anschließend keinen Hehl aus ihrer gegenseitigen Abneigung. "Miller ist ein Weichei, ich werde ihn verdammt nochmal ausknocken. Er schlägt zu wie eine kleine Fee", tönte Joshua. "Jarrell kann mich nicht schlagen, selbst an seinem besten Tag nicht. Ich bin der Champion, er ist der Herausforderer. Ich bin der Hausherr und treibe von ihm die Miete ein."

Miller warf Joshua vor, noch nie gegen hochkarätige Konkurrenz geboxt zu haben: "Er hat doch noch niemanden geboxt. Klischko nach zwei Jahren Pause, Povetkin, das ist doch nichts. Mich schlägt er nicht." Joshua habe den Kampf nicht gewollt, stattdessen sei er auf das schnelle Geld gegen Dillian Whyte aus gewesen. Er nannte Joshua "falsch", er sei eine "Pussy" und ein "Onkel Tom". Joshua konterte, Miller sei ein fetter Dummkopf, zu langsam und in der NFL besser aufgehoben.

Der Kampf in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni wird in Deutschland live auf DAZN ausgestrahlt.

Anthony Joshua und Jarrell Miller im Head-to-Head