Wilder droht Fury in Promo-Video: "That man that will knock you out"

Deontay Wilder hat vor dem Schwergewichtstitelkampf in der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab ca. 3 Uhr live und exklusiv auf DAZN) seinem Gegner Tyson Fury in einem dramatischen Promo-Video gedroht.

Bevor in der Nacht von Samstag auf Sonntag der mit Spannung erwartete WBC-Titelkampf im Schwergewicht zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury steigt (ab ca. 3 Uhr live und exklusiv auf DAZN), greifen sich die Kontrahenten, wie im Boxsport üblich, schon im Vorfeld des Kampfes verbal an.

Zunächst bezeichnete Fury es als Wilders "größten Fehler", gegen ihn in den Ring zu steigen und prophezeite ihm "einen furchtbaren Schock", wenn er ihn im Ring sieht und fügte an: "Die (Wilder und sein Team Anm. d. Red) haben mehr im Mund, als sie kauen können. Ich habe sie reingelegt und sie wissen immer noch nicht, worauf sie sich eingelassen haben."

Nun schlägt WBC-Weltmeister Wilder mit einem dramatischen Promo-Video auf Instagram zurück.

Neben Wilders Titelsammlung und der Würdigung seines "härtesten Punches der Boxwelt", ist die Botschaft des Kurzfilms eindeutig: "I'm that man that will knock you out."

Fury vs. Wilder: Live auf DAZN

Der Showdown zwischen Wilder und Fury findet am 1. Dezember im Staples Center in Los Angeles statt. Aufgrund der Zeitverschiebung beginnt das Aufeinandertreffen am 2. Dezember um circa 3 Uhr morgens MEZ. Der Kampf ist in voller Länge exklusiv auf dem Streamingportal DAZN zu sehen.

