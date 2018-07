Boxen: Dillian Whyte gegen Joseph Parker - Datum, H2H und Stimmen zum Fight

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool J1 League Live Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Live Nagasaki -

Kobe CSL Live Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Tag 3 Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Tag 4 Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Tag 4 Club Friendlies Blackburn -

Liverpool MLB Cardinals @ Cubs Swedish Open Men Single ATP Bastad: Viertelfinale Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Viertelfinale Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Viertelfinale Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Hall of Fame Tennis Championships Men Single ATP Newport: Viertelfinale MLB Cardinals @ Cubs Glory Kickboxing Glory SuperFight Series: New York MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Royals International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund Glory Kickboxing Glory 55: New York MLB Astros @ Angels Swedish Open Men Single ATP Bastad: Halbfinale CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Halbfinale International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Halbfinale Club Friendlies Marseille -

Villarreal MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees World Matchplay World Matchplay: Tag 1 Hall of Fame Tennis Championships Men Single ATP Newport: Halbfinale Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai Swedish Open Men Single ATP Bastad: Finale CSL Hebei CFFC -

Jiangsu World Matchplay World Matchplay: Tag 2 -

Session 1 Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Finale MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs World Matchplay World Matchplay: Tag 2 -

Session 2 Hall of Fame Tennis Championships Men Single ATP Newport: Finale International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund MLB Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees Club Friendlies Eibar -

Basaksehir World Matchplay World Matchplay: Tag 3 MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels World Matchplay World Matchplay: Tag 4 MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: 3. Tag Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies World Matchplay World Matchplay: Tag 5 Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis MLB Red Sox @ Orioles International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham MLB White Sox @ Angels International Champions Cup AC Mailand -

Man United Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Tag 4 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: 4. Tag International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal World Matchplay World Matchplay: Tag 6 Club Friendlies Blackburn -

Everton MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Viertelfinale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Viertelfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Viertelfinale Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen World Matchplay World Matchplay: Tag 7 MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels FIVB Beach Volleyball World Tour Tokio: Tag 4 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Halbfinale CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke MLB Royals @ Yankees International Champions Cup Benfica -

Juventus World Matchplay World Matchplay: Tag 8 International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale MLB Cubs @ Cardinals International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City MLB Twins @ Red Sox FIVB Beach Volleyball World Tour Tokio: Tag 5 MLB Mariners @ Angels International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Finale Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox World Matchplay World Matchplay: Tag 9 IndyCar Series Honda Indy 200 MLB Mariners @ Angels BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale MLB Cubs @ Cardinals International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox

In London steigt der Schwergewichts-Boxkampf zwischen Dillian Whyte und Joseph Parker. SPOX hat die wichtigsten Infos zum Kampf im Überblick.

Mit Whyte und Parker treffen zwei Boxer aufeinander, die beide erst eine Niederlage in ihrer Karriere einstecken mussten. Sowohl Parker als auch Whyte verließen gegen Anthony Joshua den Ring als Verlierer.

Dillian Whyte vs. Joseph Parker: Wann findet der Boxkampf statt?

Der Kampf wird am 28. Juli vor 20.000 Zuschauern in der Londoner O2 Arena stattfinden, wo regelmäßig große Boxevents ausgetragen werden. Zuletzt gewann Whyte im März in London gegen den Australier Lucas Browne.

© getty

Dillian Whyte vs. Joseph Parker: Die Stimmen zum Fight

Schon beim Promotion-Event zum Kampf sorgten die beiden Boxer und ihre Promoter für Stimmung. Dabei richtete Parkers Promoter David Higgins schon die erste Kampfansage nicht nur ans gegnerische Lager, sondern auch in Richtung Joshua.

Dillian Whyte: "Ein Sieg über Parker garantiert mir fast einen WM-Kampf, aber warten wir ab. Er wird verzweifelt sein, ich erwarte den besten Joseph Parker, er kann es sich nicht leisten schon wieder zu verlieren, aber genau dies wird ihm passieren und ich werde einen weiteren krassen K.o. in der 02 Arena erzielen."

"Ein Sieg über Parker garantiert mir fast einen WM-Kampf, aber warten wir ab. Er wird verzweifelt sein, ich erwarte den besten Joseph Parker, er kann es sich nicht leisten schon wieder zu verlieren, aber genau dies wird ihm passieren und ich werde einen weiteren krassen K.o. in der 02 Arena erzielen." Joseph Parker: "Wir standen beide mit AJ [Anthony Joshua] im Ring. Einer von uns beendete den Kampf bei Bewusstsein, der andere nicht. Das spricht für sich selbst."

"Wir standen beide mit AJ [Anthony Joshua] im Ring. Einer von uns beendete den Kampf bei Bewusstsein, der andere nicht. Das spricht für sich selbst." Eddie Hearn - Whytes Promoter: "Zwei Männer haben sich binnen weniger Stunden auf einen Kampf geeinigt und nun haben wir ein brillantes Schwergewichtsduell vor der Tür, welches die Zukunft der Gewichtsklasse maßgeblich beeinflussen wird."

"Zwei Männer haben sich binnen weniger Stunden auf einen Kampf geeinigt und nun haben wir ein brillantes Schwergewichtsduell vor der Tür, welches die Zukunft der Gewichtsklasse maßgeblich beeinflussen wird." David Higgins - Parkers Promoter: "Sein [Joseph Parker] Ziel ist es Whyte das Maul mit einem Knockout zu stopfen und dann das Rematch gegen Joshua zu bekommen - diesmal mit einem anderen Ringrichter."

Dillian Whyte und Joseph Parker: Karrierestatistiken