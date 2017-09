Huck kämpft gegen Usyk um seine Karriere

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool National Rugby League Live Roosters -

Marco Huck steht zum Auftakt der neuen Muhammad-Ali-Trophy gegen den Top-Favoriten Alexander Usyk mit dem Rücken zur Wand. Verliert der Ex-Boxchamp, rückt das Ziel WM-Titel in weite Ferne.

Bis zum ersten Gongschlag wollte Marco Huck nicht mehr warten: Mit einem süffisanten Lächeln auf den Lippen stieß er Alexander Usyk vor die Brust. "Verschwinde schnell, sonst gibt es noch was hinter die Löffel", pöbelte der ehemalige Box-Champ in Richtung seines Gegners.

Beide Cruisergewichtler konnten sich die Provokationen vor der Weltpremiere der Muhammad-Ali-Trophy nicht verkneifen. Alles wohl nur Show, doch die kann Huck sowieso am besten. In Wahrheit - und die liegt im Ring - ist vom 32-Jährigen nach den Pleiten der Vergangenheit nicht mehr viel zu erwarten. Gegen den WBO-Weltmeister Usyk steht seine Karriere auf dem Spiel.

"Wenn Marco mit dem Rücken zur Wand war, hat er immer noch seine besten Leistungen gezeigt. Wer sagt, dass es dieses Mal anders sein soll?", fragt Hucks langjähriger Trainer Ulli Wegner vor dem Viertelfinal-Duell gegen Usyk am Samstag (22.15 Uhr) in Berlin: "Wenn Marco sein volles Potenzial abruft, kann er Usyk schlagen." Doch damit das gelingt, muss schon einiges zusammenkommen.

Alle Titelkämpfe von Wladimir Klitschko © getty 1/30 21 Jahre nach seinem Olympiasieg in Atlanta und 17 Jahre nach seinem ersten WM-Kampf hat Wladimir Klitschko am 3. August 2017 seine Karriere beendet. SPOX blickt zurück auf alle Titelkämpfe des Ukraines © getty 2/30 14. Oktober 2000, WBO-Titel: Sieg gegen Chris Byrd via UD (Unanimous Decision) © getty 3/30 24. März 2001, WBO-Titel: Sieg gegen Derrick Jefferson durch t.K.o. (technischer Knockout) © getty 4/30 4. August 2001, WBO-Titel: Sieg gegen Charles Shufford durch t.K.o. © getty 5/30 16. März 2002, WBO-Titel: Sieg gegen Francois Botha durch t.K.o. © getty 6/30 29. Juni 2002, WBO-Titel: Sieg gegen Ray Mercer durch t.K.o. © getty 7/30 7. Dezember 2002, WBO-Titel: Sieg gegen Jameel McCline durch RTD (Referee Technical Decision) © getty 8/30 8. März 2003, WBO-Titel: Niederlage gegen Corrie Sanders durch t.K.o. © getty 9/30 10. April 2004, WBO-Titel: Niederlage gegen Lamon Brewster durch t.K.o. © getty 10/30 22. April 2006, IBF- und IBO-Titel: Sieg gegen Chris Byrd durch t.K.o. © getty 11/30 11. November 2006, IBF- und IBO-Titel: Sieg gegen Calvin Brock durch t.K.o. © getty 12/30 10. März 2007, IBF- und IBO-Titel: Sieg gegen Ray Austin durch K.o. (Knockout) © getty 13/30 7. Juli 2007, IBF- und IBO-Titel: Sieg gegen Lamon Brewster durch RTD © getty 14/30 23. Februar 2008, IBF-, IBO- und WBO-Titel: Sieg gegen Sultan Ibragimov durch UD © getty 15/30 12. Juli 2008, IBF-, IBO- und WBO-Titel: Sieg gegen Tony Thompson durch K.o. © getty 16/30 13. Dezember 2008, IBF-, IBO- und WBO-Titel: Sieg gegen Hasim Rahman durch t.K.o. © getty 17/30 20. Juni 2009, IBF-, IBO- und WBO-Titel: Sieg gegen Ruslan Chagaev durch RTD © getty 18/30 20. März 2010, IBF-, IBO- und WBO-Titel: Sieg gegen Eddie Chambers durch K.o. © getty 19/30 11. September 2010, IBF-, IBO- und WBO-Titel: Sieg gegen Samuel Peter durch K.o. © getty 20/30 2. Juli 2011, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen David Haye durch UD © getty 21/30 3. März 2012, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen Jean-Marc Mormeck durch K.o. © getty 22/30 7. Juli 2012, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen Tony Thompson durch t.K.o. © getty 23/30 10. November 2012, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen Mariusz Wach durch UD © getty 24/30 4. Mai 2013, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen Francesco Pianeta durch t.K.o. © getty 25/30 5. Oktober 2013, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen Alexander Povetkin durch UD © getty 26/30 26. Aoril 2014, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen Alex Leapai durch t.K.o. © getty 27/30 15. November 2014, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen Kubrat Pulev durch K.o. © getty 28/30 25. April 2015, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen Bryant Jennings durch UD © getty 29/30 28. November 2015, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Niederlage gegen Tyson Fury durch UD © getty 30/30 29. April 2017, IBF-, IBO-, und WBA-Titel: Niederlage gegen Anthony Joshua durch t.K.o.

Usyk als Profi noch ungeschlagen

Weltmeister 2011, Olympiasieger 2012: Usyks Bilanz war bereits bei den Amateuren beeindruckend. Als Profi feierte er zwölf Siege (zehn K.o.) in zwölf Kämpfen und trainierte als Mitglied des Klitschko-Stalls K2 mehrfach mit Ex-Schwergewichtsweltmeister Wladimir Klitschko. Den WBO-Titel holte der 30-jährige Usyk im September des Vorjahres als er Titelverteidiger Krzysztof Glowacki klar bezwang - den Polen, der 2015 Huck den WM-Gürtel nach schwerem K.o. entrissen hatte.

Nach dieser derben Niederlage musste sich Huck erst wieder hinten anstellen. Über den Gewinn des unwichtigeren IBO-Titels bekam er im April gegen den Letten Mairis Briedis die Chance auf den WBC-Gürtel - verlor aber nach einer erschreckend blutleeren Vorstellung nach Punkten.

"Das lag auch an einem Motivationsloch - Briedis war zuvor ein Nobody und ich habe ihn stark unterschätzt. Es fällt mir schon mal schwer, mich richtig zu motivieren", sagt Huck heute. Einen solchen Fauxpas darf und will sich der Lokalmatador gegen Usyk nicht leisten. Dass er nach der Pleite gegen Briedis durch das neue Turnier sofort wieder die Chance auf einen WM-Titel bekommt, ist Hucks großes Glück.

Huck: Drei Siege bis zur Trophy

Fest steht aber: Kassiert Huck gegen Usyk seine fünfte Niederlage im 46. Profi-Fight, sind die WM-Chancen wohl endgültig dahin. Bei einem Turniersieg aber wäre Huck nach nur drei Kämpfen Weltmeister aller vier bedeutenden Verbände, weil die Ali-Trophy alle wichtigen Titel vereinigt.

Für den Deutsch-Serben keine Utopie: Wenn er nicht den Glauben hätte, das Turnier zu gewinnen, würde er "nicht daran teilnehmen", sagte Huck: "Ob nun Fans und Experten an mich glauben, interessiert mich nicht." Gelingt Huck die Überraschung gegen Usyk, könnte es in einem möglichen Halbfinale im Januar übrigens wieder gegen Briedis gehen. Leichter wird es für Ex-Weltmeister also nicht.