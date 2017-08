Offiziell: Klitschko beendet Karriere

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Live ATP Kitzbühel: Viertelfinale DAZN ONLY Golf Channel Live Golf Central Daily -

03. August UEFA Europa League Fenerbahce -

Sturm Graz Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 MLB Diamondbacks @ Cubs Serie A Sao Paulo -

Curitiba MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals Copa Sudamericana Junior -

Deportivo Cali National Rugby League Dragons -

Rabbitohs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. August Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale MLB Nationals @ Cubs First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins World Championship Boxing Claressa Shields -

Nikki Adler DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. August J1 League Kashiwa -

Kobe ADAC TCR Germany Touring Car Championship ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 1) Premiership Celtic -

Hearts Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale ADAC Formel 4 Formel 4: Nürburgring (Rennen 1) Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens NBA Team Africa -

Team World Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Premier League Schachtjor Donezk -

Mariupol Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes MLB Nationals @ Cubs Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale -

Session 1 MLB Dodgers @ Mets Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale -

Session 1 MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale -

Session 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale -

Session 2 ADAC Formel 4 Formel 4: Nürburgring (Rennen 2) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. August ADAC GT Masters ADAC GT Masters: Nürburgring (Rennen 2) CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds ADAC TCR Germany Touring Car Championship ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 2) ADAC Formel 4 Formel 4: Nürburgring (Rennen 3) Club Friendlies SC Freiburg -

FC Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Premier League Zenit -

Spartak Moskau MLB Yankees @ Indians MLB Rangers @ Twins Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Ligue 1 Marseille -

Dijon Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Serie A Ponte Preta -

Vasco MLB Dodgers @ Mets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

7. August Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 1 MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Angels @ Orioles DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

8. August DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

08. August Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 2 MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

09. August Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 3 MLB Rangers @ Mets League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale MLB Cubs @ Giants Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz MLB Marlins @ Nationals Club Friendlies Sevilla -

AS Rom MLB Dodgers @ Diamondbacks CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

10. August Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 League Cup Bury -

Sunderland Copa Libertadores Botafogo -

Nacional MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 National Rugby League Broncos -

Sharks DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

11. August Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Partick Thistle -

Celtic MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 2 CSL Shandong -

Shanghai Shenhua DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

12. August Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 3 J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

13. August Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht MLB Rockies @ Marlins Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Super Cup Barcelona -

Real Madrid MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

14. August MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners Super Cup Real Madrid -

Barcelona

Schocker in der Boxwelt: Wladimir Klitschko tritt doch nicht gegen Joshua an - und mehr noch: Der Ukrainer beendet seine Karriere.

Das berichtete zunächst die Sport Bild, wenig später folgte die Bestätigung durch das Management des 41-Jährigen.

"Ich habe mir nach meinem letzten Kampf gegen Anthony Joshua bewusst genügend Zeit zur Entscheidungsfindung genommen. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich eine so lange und erfolgreiche sportliche Laufbahn haben würde", teilte der Ukrainer am Donnerstag mit.

Kein Klitschko-Rückkampf mit Anthony Joshua

Bis zuletzt noch wurde offen über den vermeintlichen Rückkampf zwischen Klitschko und Anthony Joshua spekuliert. Meldungen aus England zufolge sollte der Kampf am 11. November in Las Vegas steigen. Joshua hatte Klitschko im April in London via Knock-Out in der 11. Runde besiegt und hält dadurch jetzt den IBF-, den WBA und den IBO-Schwergewichts-Titel.

Klitschko hatte zwar mehrfach angemerkt, dass sein Vertrag eine Rückkampf-Klausel enthält. Diese wird er nach der jüngsten Ankündigung aber nicht mehr nutzen.

Klitschko tritt mit 69 Profi-Kämpfen ab

Joshuas Promoter Eddie Hearn hatte noch Ende Juli angekündigt: "Ich war mit AJ in Las Vegas, wir haben uns offiziell für eine Nevada-Box-Lizenz beworben und das hat alles gut geklappt." Das könnte jetzt zumindest vorerst vergebene Mühe gewesen sein. Der Wahl-Hamburger Klitschko besaß eine Rückkampf-Option, wollte aber zunächst gründlich über seine Zukunft nachdenken.

Klitschko beendet seine Karriere somit nach 69 Profi-Kämpfen. Seine Bilanz: 64 Siege (53 durch K.o.), 5 Niederlagen sowie eine Olympische Gold-Medaille.

Laut Manager Bernd Bönte sei Klitschkos Rücktritt "definitiv der richtige Entschluss". Der Geschäftsführer von Klitschkos Management-Firma ergänzte: "Es war mir eine Ehre, Wladimir auf diesem einmaligen Weg begleiten zu dürfen."

Alle Titelkämpfe von Wladimir Klitschko © getty 1/30 21 Jahre nach seinem Olympiasieg in Atlanta und 17 Jahre nach seinem ersten WM-Kampf hat Wladimir Klitschko am 3. August 2017 seine Karriere beendet. SPOX blickt zurück auf alle Titelkämpfe des Ukraines © getty 2/30 14. Oktober 2000, WBO-Titel: Sieg gegen Chris Byrd via UD (Unanimous Decision) © getty 3/30 24. März 2001, WBO-Titel: Sieg gegen Derrick Jefferson durch t.K.o. (technischer Knockout) © getty 4/30 4. August 2001, WBO-Titel: Sieg gegen Charles Shufford durch t.K.o. © getty 5/30 16. März 2002, WBO-Titel: Sieg gegen Francois Botha durch t.K.o. © getty 6/30 29. Juni 2002, WBO-Titel: Sieg gegen Ray Mercer durch t.K.o. © getty 7/30 7. Dezember 2002, WBO-Titel: Sieg gegen Jameel McCline durch RTD (Referee Technical Decision) © getty 8/30 8. März 2003, WBO-Titel: Niederlage gegen Corrie Sanders durch t.K.o. © getty 9/30 10. April 2004, WBO-Titel: Niederlage gegen Lamon Brewster durch t.K.o. © getty 10/30 22. April 2006, IBF- und IBO-Titel: Sieg gegen Chris Byrd durch t.K.o. © getty 11/30 11. November 2006, IBF- und IBO-Titel: Sieg gegen Calvin Brock durch t.K.o. © getty 12/30 10. März 2007, IBF- und IBO-Titel: Sieg gegen Ray Austin durch K.o. (Knockout) © getty 13/30 7. Juli 2007, IBF- und IBO-Titel: Sieg gegen Lamon Brewster durch RTD © getty 14/30 23. Februar 2008, IBF-, IBO- und WBO-Titel: Sieg gegen Sultan Ibragimov durch UD © getty 15/30 12. Juli 2008, IBF-, IBO- und WBO-Titel: Sieg gegen Tony Thompson durch K.o. © getty 16/30 13. Dezember 2008, IBF-, IBO- und WBO-Titel: Sieg gegen Hasim Rahman durch t.K.o. © getty 17/30 20. Juni 2009, IBF-, IBO- und WBO-Titel: Sieg gegen Ruslan Chagaev durch RTD © getty 18/30 20. März 2010, IBF-, IBO- und WBO-Titel: Sieg gegen Eddie Chambers durch K.o. © getty 19/30 11. September 2010, IBF-, IBO- und WBO-Titel: Sieg gegen Samuel Peter durch K.o. © getty 20/30 2. Juli 2011, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen David Haye durch UD © getty 21/30 3. März 2012, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen Jean-Marc Mormeck durch K.o. © getty 22/30 7. Juli 2012, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen Tony Thompson durch t.K.o. © getty 23/30 10. November 2012, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen Mariusz Wach durch UD © getty 24/30 4. Mai 2013, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen Francesco Pianeta durch t.K.o. © getty 25/30 5. Oktober 2013, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen Alexander Povetkin durch UD © getty 26/30 26. Aoril 2014, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen Alex Leapai durch t.K.o. © getty 27/30 15. November 2014, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen Kubrat Pulev durch K.o. © getty 28/30 25. April 2015, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Sieg gegen Bryant Jennings durch UD © getty 29/30 28. November 2015, IBF-, IBO-, WBO- und WBA-Titel: Niederlage gegen Tyson Fury durch UD © getty 30/30 29. April 2017, IBF-, IBO-, und WBA-Titel: Niederlage gegen Anthony Joshua durch t.K.o.

Klitschko: Boxen-Weltspitze über 20 Jahre

1996 begann Klitschko seine professionelle Boxkarriere und stieg schnell zum größten Talent in der Schwergewichtsszene auf. IM Jahr 200 konnte zum ersten Mal einen Weltmeister-Titel im Schwergewicht erboxen: den der WBO.

In den darauf folgenden Jahren sicherte sich "Dr. Steelhammer" nicht nur die Gürtel der IBF und IBO - er wurde auch 2011 zum WBA-Superweltmeister im Schwergewicht. Einen Titel, den er in neun Kämpfen erfolgreich verteidigte.