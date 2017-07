Klitschko vs. Joshua: 11.11. in Vegas?

World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 World Matchplay Mi 20:00 World Matchplay: Tag 5 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs World Matchplay Do 20:00 World Matchplay: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinale World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 WTA Stanford: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 WTA Stanford: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 20:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 WTA Stanford: Finale

Das Rematch zwischen Wladimir Klitschko und Anthony Joshua nimmt immer weitere Formen an. Las Vegas hat sich in puncto Ausrichtung als Top-Kandidat etabliert - und auch das Datum wird konkreter.

Informationen der Daily Mail zufolge soll der Rück-Kampf um den Schwergewichts-Titel für den 11. November geplant sein. Joshuas Promoter Eddie Hearn fügte hinzu, dass der Kampf mutmaßlich in Las Vegas stattfinden soll.

Joshua hatte Klitschko im April in London via Knock-Out in der 11. Runde besiegt und hält dadurch jetzt den IBF-, den WBA und den IBO-Schwergewichts-Titel. Hearn erklärte im Gespräch mit Sky Sports News außerdem: "Ich war mit AJ in Las Vegas, wir haben uns offiziell für eine Nevada-Box-Lizenz beworben und das hat alles gut geklappt."

Weiter gehe er davon aus, dass alles "noch etwa zwei Wochen dauert. Aber ich denke, dass Klitschko diesen Kampf annehmen wird und dass er in Vegas steigt."