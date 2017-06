Baraou holt EM-Titel im Weltergewicht

Erlebe

live AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada FIBA U19 World Cup So 17:45 Puerto Rico -

Deutschland FIBA U19 World Cup Di 13:45 Spanien -

Mali FIBA U19 World Cup Di 16:00 Italien -

USA Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles National Rugby League Sa 11:30 Storm -

Eels

Der Oberhausener Abass Baraou ist neuer Europameister der Amateurboxer. Der Weltergewichtler (69 kg) gewann bei der EM in Charkow/Ukraine seinen Finalkampf gegen den Engländer Pat McCormack nach Punkten mit 4:1 und bescherte dem Deutschen Amateurbox-Verband (DBV) den ersten EM-Titel seit 2010.

Vor sieben Jahren hatte der Bottroper Dennis Makarow im Fliegengewicht letztmals triumphiert. "Ich bin total stolz und glücklich. Ich wollte diesen Titel unbedingt. Dafür habe ich alles gegeben", sagte Baraou nach dem Kampf. Im Finale konnte sich der neue Champion wieder auf seine konditionellen Stärken verlassen. "Die zweite und dritte Runde gehörten mir", sagte der Oberhausener mit togolesischen Eltern. Die Kämpfe gehen jeweils über drei Runden.

Auch für die Heim-WM Ende August in Hamburg gehört Baraou jetzt zu den Mitfavoriten. Der Shootingstar mischt schon seit einigen Jahren in der erweiterten Weltspitze mit. Dreimal gewann Baraou den Chemiepokal, wurde deutscher Meister und verpasste die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Rio nur knapp.

"Er hat einen unbändigen Willen und kämpft immer bis zur letzten Sekunde", sagte Bundestrainer Ralf Dickert über seinen Schützling. "Er boxt äußerst variabel und zieht den Gegnern mit seinem ständigen Vorwärtsdrang den Zahn", meinte Michael Müller, Sportdirektor des DBV, über den neuen Europameister, der seit 2014 in Berlin unter Dickert trainiert. Die weiteren deutschen Boxer verpassten bei den Titelkämpfen das Podium.