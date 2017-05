Gutknecht-Gegner: "Quält mich noch immer"

Montag, 08.05.2017

"Das ist für mich der Horror. Das wird mich und auch meine Frau immer quälen", sagte der 29 Jahre alte Groves dem BBC Radio am Montag. Ex-Europameister Gutknecht kann nach wie vor weder gehen noch sprechen. "Zur Zeit kann er sich manchmal durch Kopfnicken verständigen", hatte seine Frau Julia Mitte April berichtet.

Gutknecht war in dem Kampf um den WBA-International-Titel im Supermittelgewicht am 18. November in der Wembley-Arena in London nach schweren Kopftreffern kollabiert. Sein Gegner Groves stand seitdem nicht mehr im Ring, er wird am 27. Mai im Fußball-Stadion von Sheffield United gegen den Russen Fedor Tschudinow um die WBA-Super-WM im Supermittelgewicht boxen. "Auch wenn ich wieder kämpfe, quält mich der Gedanke an die Situation nach wie vor", sagte Groves.

