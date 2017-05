Mega-Fight: McGregor unterzeichnet Vertrag

Donnerstag, 18.05.2017

Der Mega-Fight zwischen McGregor und Mayweather rückt näher. Der Ire unterschrieb den Vertrag für den Kampf, wie er TheMacLive.com bestätigte: "Es ist mir eine Ehre, den Rekord-Vertrag gemeinsam mit meinen Partner Zuffa LLC, der Ultimate Fighting Championship und Paradigm Sport Management unterschrieben zu haben."

"Der erste und gleichzeitig wichtigste Teil dieses historischen Vertrags ist unterschrieben", führte McGregor weiter aus und schob das Heft des Handelns an Mayweather weiter: "Wir warten nun auf die Unterschriften von Al Haymon und seinem Boxer."

Erst in der vergangenen Woche hatte UFC-Präsident Dana White gesagt, dass er erst die Beteiligung McGregors am Kampf festmachen wolle, bevor die Verhandlungen mit Mayweather weiter voranschreiten.

Dies ist nun geschehen. Nach über zwölf Monaten an Gerüchten über den Kampf scheint dieser wohl in in den kommenden Wochen unter Dach und Fach zu kommen.

