Mit DAZN und SPOX nach Las Vegas!

Mittwoch, 07.06.2017

Am 17. Juni trifft Box-Champion Andre Ward in Las Vegas auf den Russen Sergey Kovalev

It's time for payback! Nach der kontroversen Niederlage im ersten Aufeinandertreffen will sich Sergey "Krusher" Kovalev am 17. Juni die WM-Gürtel im Halbschwergewicht zurückholen. Der amtierende WBA-, WBO- und IBF-Champion Andre Ward peilt dagegen die Titelverteidigung an - und zwar live vor Euren Augen, denn Ihr könnt beim Mega-Fight in Sin City dabei sein!

DAZN und SPOX verlosen 1x2 Tickets am Ring im Mandalay Bay Casino von Las Vegas inklusive Flug und Übernachtung.

Was Ihr dafür machen müsst? Beantwortet einfach folgende Gewinnspielfrage in den Kommentaren unter diesem Artikel oder auf der SPOX-Facebook-Seite im dazu passenden Post. Einsendeschluss ist Sonntag, der 11. Juni 2017 um 23.59 Uhr. Doch auch für alle Daheimgebliebenen hat DAZN ein besonderes Schmankerl parat und überträgt den WM-Kracher in der Nacht vom 17. auf den 18. Juni um 3 Uhr live.

Gewinnspielfrage: Wie viele K.o.-Siege haben Andre Ward und Sergey Kovalev gemeinsam auf dem Konto?

a) 28

b) 36

c) 41

Alle Infos auf einen Blick:

Inklusive sind: Hin- und Rückflug, zwei Übernachtungen in einem Hotel in Las Vegas, Zugang zum offiziellen Wiegen und 2 Ringside-Tickets für den Gewinner und eine Begleitperson.

Wann findet die Reise statt: Der Hinflug ist voraussichtlich am 16. Juni, der Rückflug am 18. Juni.

Wer gewinnt die Reise: DAZN und SPOX losen den Gewinner unter allen Teilnehmern, die die Gewinnspielfrage richtig beantworten, aus.

Einsendeschluss: Sonntag, der 11. Juni 2017 um 23.59 Uhr.

Alle Teilnehmer müssen mindestens 21 Jahre alt sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Es gelten die Teilnahmebedingungen der Perform Media Deutschland GmbH.

