Zwei deutsche Duos unter den besten Acht

Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Live ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single Live WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single Live WTA Stanford: Tag 4 National Rugby League Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale World Championship Boxing Claressa Shields -

Nikki Adler Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale NBA Team Africa -

Team World Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale -

Session 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale -

Session 1 Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale -

Session 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale -

Session 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 National Rugby League Broncos -

Sharks Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 1 Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3

Die deutschen Topteams Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sowie Chantal Laboureur und Julia Sude halten bei der Beachvolleyball-WM in Wien ihren Traum von der ersten WM-Medaille weiter am Leben. Die Olympiasiegerinnen Ludwig/Walkenhorst bezwangen im Achtelfinale am Donnerstag das US-amerikanische Duo Sara Hughes und Kelly Claes mit 2:0 (21:16, 21:16).

Damit bleiben die Goldmedaillen-Gewinnerinnen von Rio trotz einer durch Verletzungen gestörten WM-Vorbereitung auch in ihrem fünften Spiel auf der Donauinsel ungeschlagen. Im Viertelfinale treffen die beiden Hamburgerinnen am Freitag (12.00 Uhr) auf Summer Ross und Brooke Sweat, ein weiteres US-Duo.

"Insgesamt ist es so, dass wir eine geile Teamarbeit machen", freute sich Ludwig nach dem Match: "Wir tanzen langsam wieder Samba." Auch Walkenhorst zeigte sich zufrieden. "Wir kommen immer besser rein. Heute lief es nochmals einen Tick besser als gestern. Wir sind eine Turniermannschaft, das haben wir immer gezeigt", sagte sie.

Laboureur/Sude beweisen Nervenstärke

In die Runde der letzten Acht haben sich auch die Weltranglistenzweiten Laboureur und Sude gespielt. Im Achtelfinale setzten sie sich gegen Riikka Lehtonen und Taru Lahti-Liukkonen aus Finnland mit 2:0 (21:17, 21:19) durch.

Lediglich Mitte des zweiten Satzes hatte das Duo aus Stuttgart und Friedrichshafen einige Mühe, als dem finnischen Team fünf Punkte in Folge gelangen. In den entscheidenden Momenten bewiesen Laboureur und Sude jedoch eindrucksvoll ihre Nervenstärke.

"Wichtig waren letzten paar Bälle"

"Wir waren wieder sehr konstant in unserer Taktik. Wir hatten im zweiten Satz einige Chancen, das Ding deutlicher zu machen. Wichtig waren die letzten paar Bälle, bei denen wir uns nochmals voll fokussiert haben", sagte Laboureur.

Damit behielt die deutsche Nummer eins Laboureur/Sude ihre weiße Weste und bleibt bei den Titelkämpfen weiter ohne Satzverlust. Im Viertelfinale warten am Freitag (13.00 Uhr) die Kanadierinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes.