Deutsche Duos souverän im Achtelfinale

Citi Open Women Single Live WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Live WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 National Rugby League Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale World Championship Boxing Claressa Shields -

Nikki Adler Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale NBA Team Africa -

Team World Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale -

Session 1 Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale National Rugby League Broncos -

Sharks Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 3

Die beiden deutschen Topduos Laura Ludwig/Kira Walkenhorst und Chantal Laboureur/Julia Sude geben sich bei der Beachvolleyball-WM in Wien weiter keine Blöße. Beide Teams hatten bei ihrem ersten Auftritt in der K.o.-Runde wenig Probleme und zogen souverän ins Achtelfinale ein.

Karla Borger und Margareta Kozuch sowie Markus Böckermann und Lars Flüggen mussten am Mittwoch hingegen die Segel streichen. Die Olympiasiegerinnen Ludwig und Walkenhorst bestanden ihren ersten Härtetest bei der WM mit Bravour und bezwangen im Sechzehntelfinale die Chinesinnen Fan Wang und Yuan Yue mit 2:0 (21:19, 21:14). Die beiden noch ungeschlagenen Hamburgerinnen bekundeten lediglich Anfang des ersten Satzes einige Mühe mit den Asiatinnen, die am Vortag Victoria Bieneck und Isabel Schneider (Berlin/Leverkusen) in den Lucky-Loser-Playoffs aus dem Turnier geworfen hatten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Wir haben als Team zusammengehalten", sagte Ludwig nach dem Erfolg, "und der Rest klappt irgendwie." Ihre vor dem Turnier noch mit Schulterproblemen kämpfende Partnerin Walkenhorst fügte hinzu: "Wir sind natürlich körperlich noch nicht ganz fit. Uns fehlt auch noch die Spielpraxis, was uns in der Präzision und in engen Ballwechseln noch das Leben schwer macht."

Immer noch ohne Satzverlust sind derweil die Weltranglistenzweiten Laboureur und Sude. Das Duo aus Stuttgart und Friedrichshafen ließ im deutschen Duell in der Runde der letzten 32 den Berlinerinnen Nadja Glenzke/Julia Großner keine Chance und siegte klar mit 2:0 (21:14, 21:12).

Im Achtelfinale gegen Hughes und Claes

"Es ist natürlich eine Erleichterung. Vor zwei Jahren haben wir auch als Gruppensieger in dieser Runde überraschend verloren", sagte Laboureur. Auch die Situation, plötzlich Medaillenkandidatin zu sein, ist für die 27-Jährige neu: "Die anderen sind noch motivierter, gegen uns zu spielen, und wir haben immer den Druck abzuliefern. Aber unser Mentaltrainer stellt uns ganz gut darauf ein."

Im Achtelfinale bekommen es Ludwig und Walkenhorst am Donnerstag mit den US-Amerikanerinnen Sara Hughes und Kelly Claes zu tun. Laboureur und Sude müssen in der nächsten Runde gegen das finnische Duo Riikka Lehtonen/Taru Lahti-Liukkonen in den Sand.

Borger und Kozuch schieden aus

Ausgeschieden sind hingegen Karla Borger und Margareta Kozuch (Haltern). Die Wildcard-Inhaberinnen zogen im Sechzehntelfinale gegen die Kanadierinnen Heather Bansley und Brandie Wilkerson den Kürzeren und verabschiedeten sich mit einem 0:2 (16:21, 19:21) von ihrer ersten gemeinsamen WM.

Auch für das einzige deutsche Männerteam auf der Donauinsel, Markus Böckermann und Lars Flüggen, endete das Turnier am Mittwochabend. Die beiden Hamburger, die nach dem Sieg beim Grand-Slam-Turnier im polnischen Olsztyn vor eineinhalb Wochen mit reichlich Selbstvertrauen nach Wien gefahren waren, mussten sich in den Lucky-Loser-Playoffs der schwächsten Gruppendritten den Italienern Alex Ranghieri und Adrian Carambula mit 1:2 (10:21, 21:18, 8:15) geschlagen geben.